Con la Nueva Normalidad, CDMX comienza a cobrar vida

Usuarios del Metrobús pasan un filtro de seguridad y desinfección donde personal de Seguridad Pública, les toma la temperatura y les aplica gel antibacterial para poder ingresar a las instalaciones del sistema de transporte de Ciudad de México. (Foto: EFE/José Pazos)

Las calles de Ciudad de México volvieron a la vida durante el fin de semana, cuando los residentes ignoraron las preocupaciones sobre el coronavirus y salieron en masa, incluso mientras los cementerios trabajaban a toda marcha para enterrar a los muertos y los hospitales se abarrotaron aún más.

El rastreador de caminatas y conducción administrado por Apple Inc. muestra que el tráfico de Ciudad de México se recuperó a niveles no vistos desde finales de marzo, cuando el Gobierno federal cerró negocios no esenciales en respuesta al virus. Una excepción: el uso del transporte público, incluidos los autobuses, se mantuvo bajo. La ciudad capital es el epicentro del brote de coronavirus en el país.

El aumento de la movilidad coincide con mensajes mixtos del Gobierno federal sobre cómo y cuándo reanudar las actividades. El presidente Andrés Manuel López Obrador actualmente se encuentra en una gira por el país, que incluye manejar de Ciudad de México a Cancún, incluso mientras el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, insistió el domingo en que la gente se quede en casa. A partir de hoy, los gobiernos estatales están a cargo de decidir sus propias medidas de reapertura.

“Quiero aclarar algo: la epidemia no termina hoy”, dijo López Gatell durante una conferencia de prensa el domingo por la noche. “Es realmente importante continuar restringiendo la movilidad. No estamos volviendo a la normalidad, no estamos abriendo todas las actividades. El peligro persiste”.

El domingo, el cementerio de Panteón Dolores en la Avenida Constituyentes tenía un gran cartel afuera que decía que su horno de cremación funciona las 24 horas del día. En días pasados, el cementerio ha visto autos y personas haciendo fila, esperando para entrar a los entierros. México reportó 2,771 nuevos casos el lunes, para un total de 93,435 casos acumulados y 10,167 muertes. Un poco más de una cuarta parte de los casos del país están en Ciudad de México, según datos de la Secretaría de Salud.

De los 76 hospitales públicos en la capital que atienden a pacientes con covid-19, más de la mitad informaron capacidad “media”, lo que indica una disponibilidad de camas del 50% al 89%. Veintiún informaron capacidad “crítica” y 14 tenían disponibilidad “buena” en la escala de tres pasos al lunes, según la ciudad.

En general, los hospitales de la ciudad tienen una capacidad de 80%, y las camas de UCI están llenas en un 65%, según la Secretaría de Salud.

“La imagen sigue siendo bastante sombría”, escribieron los analistas de JPMorgan Steven Palacio y Gabriel Lozano en una nota el lunes. México está “procediendo a la salida”, a pesar de que las ciudades aún luchan contra la pandemia.

Reapertura desordenada

Y, sin embargo, el tráfico en las principales arterias hacia Ciudad de México tenía significativamente más automóviles en la hora pico del lunes por la mañana que al comienzo del confinamiento. El transporte para la fabricación, la construcción y la minería se consideran negocios esenciales a partir de esta semana, lo que ayudó a sacar aproximadamente 500,000 personas a las carreteras el lunes, según Reforma.

Las empresas que buscan reanudar sus actividades aún deben completar un formulario de autoevaluación que certifique que cumplen con las nuevas pautas sanitarias, incluida la distribución de equipos de protección personal y la garantía de que los trabajadores puedan mantener una distancia segura para evitar la propagación del virus.

Pero en vista de que las solicitudes necesitan la aprobación de la agencia de seguridad social IMSS, que también está a cargo de los hospitales públicos, puede haber algunos retrasos. La semana pasada, Ford Motor Co. dijo a algunos de sus proveedores que aún no se le permitió reiniciar, lo que hace que su reapertura sea un desafío.

Presidente de gira

Más de la mitad de los mexicanos rechazan la decisión de López Obrador de comenzar a viajar, según una encuesta del diario Reforma. De los encuestados, el 67% piensa que los viajes lo ponen a él y a otros en riesgo de contagio, al tiempo que contribuye a la relajación de las medidas de confinamiento.

Después de un viaje de un día a Cancún el sábado, el presidente pasará el resto de la semana visitando otros seis estados en el sureste de México, incluidos Yucatán y Tabasco. Planea asistir a mítines para hasta 50 personas.

El lunes, el presidente anunció que las playas de Cancún y Tulum reabrirán la próxima semana. El estado, que depende en gran medida del turismo, ha perdido más de 83,000 empleos en los últimos meses, según su gobernador.

“Necesitamos avanzar hacia la nueva normalidad”, dijo López Obrador la semana pasada.

