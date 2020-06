Cómo funcionan las pruebas serológicas que avaló la Cofepris para detectar la presencia de anticuerpos contra COVID-19

La Cofepris avaló siete pruebas serológicas. (Foto: EFE)

Ante una cifra desenfrenada de casos de coronavirus en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) avaló siete pruebas serológicas para detectar la presencia de anticuerpos contra el COVID-19, enfermedad que hasta las primeras horas de este martes ha dejado más de 93,000 infectados.

Con las también llamadas pruebas rápidas se analiza la sangre del paciente con el fin de detectar si una persona es portador del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad o no.

Su función es determinar la presencia de los anticuerpos conocidas como IgG e IgM, que el organismo produce cuando ingresa a tu cuerpo algún microorganismo invasor.

De acuerdo con la Cofepris, al encontrar el anticuerpo IgG, quiere decir que una persona desarrolló el virus pero es inmune a éste, lo cual ocurre al menos dos semanas después de la exposición y expresión clínica de la enfermedad. No determina en forma categórica que ya no se tiene riesgo de contraer la enfermedad, pero sugiere que es de menor riesgo que quien no tiene anticuerpos.

En cambio al detectar la presencia de anticuerpos IgM, indica que el paciente ha estado expuesto al virus dos semanas antes a la muestra.

Mientras que al detectar los dos tipos de anticuerpos, sugiere que es positivo a la enfermedad y se encuentra en condición aguda.

Dichos anticuerpos se desarrollan para eliminar bacterias, virus, parásitos y hongos, además de toxinas producidas por estos microorganismos cuando invaden el cuerpo.

Por ello, las pruebas deberán arrojar los resultados de la siguiente manera:

*IgM-/IgG-: No hay evidencia de infección por SARS-CoV2.

*IgM+/IgG-: Probable infección reciente sin anticuerpos protectores.

*IgM+/IgG+: Probable Infección reciente con anticuerpos protectores en desarrollo.

*IgM-/IgG+: Probable infección pasada con anticuerpos protectores.

A través de un comunicado, la Cofepris detalló que para garantizar la eficacia de los resultados de las pruebas serológicas IgG e IgM para Covid-19 estableció un protocolo de evaluación en conjunto con el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, y TecSalud del Tecnológico de Monterrey.

Asimismo, detalló que los productos autorizados son las pruebas serológicas de las compañías Abbott Laboratories Inc.; Beijing Diagret Biotechnologies Co. Ltd; Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd; AllTest Biotech Co. Ltd; SD Biosensor Inc; Abon Biopharm (Hagzhou) Co. Ltd; y Genrui Biotech Inc.

El pasado 20 de mayo, se dio a conocer que la Cofepris aprobó las primeras tres pruebas serológicas y que seguiría evaluando más, con la intención de detectar a tiempo la presencia del virus en una persona.

El organismo explicó que las pruebas serológicas IgG son para determinar que en una persona no hay evidencia de infección, mientras que las de IgM arrojan que un paciente se infectó recientemente, sin anticuerpos protectores para COVID-19.

Según el documento se debe especificar obligatoriamente en los resultados, si el paciente no tiene evidencia de infección por SARS-CoV-2, si es probable de infección reciente sin anticuerpos protectores, o si es portador de la infección, pero cuenta con protectores en desarrollo.

“Está en curso lo que hará la Secretaría de Salud para el censo serológico que dijeron daría inicio en julio, si usarán estas u otras que deberán comprar”.

Además, subraya que en el inserto al interior del empaque de las pruebas autorizadas deberá incluirse en el primer párrafo información referente a la interpretación del test positivo para anticuerpos en contra del SARS-CoV-2.

