Sentencia de líder de la secta sexual Nxivm fue aplazada indefinidamente por coronavirus

Ilustración del juicio contra Keith Raniere, líder de la secta Nxivm (Foto: AP)

Ante la contingencia sanitaria por coronavirus, el juez Nicholas Garaufis aplazó indefinidamente la sentencia de Keith Raniere, fundador de la secta Nxivm, por lo que permanecerá en prisión sin conocer su condena.

Raniere es un empresario neoyorquino, quien fue declarado culpable de los cargos de asociación delictuosa, conspiración por esclavitud, explotación infantil, robo, obstrucción de la justicia, fraude, lavado de dinero y posesión de pornografía infantil.

Los abogados del acusado alegaron que, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 en la ciudad de Nueva York, la visitas en el Centro de Detención Metropolitana donde Keith Reniere se encuentra detenido, han sido prohibidas, lo que ha limitado la comunicación entre ambas partes a 30 minutos de llamada telefónica semanales permitidos.

El fundador de Nxivm fue declarado culpable en 2019 (Foto: Archivo)

Además, el líder de la secta se apoyó en la ley CARES, emitida por el juez Roselynn R. Mauskopf a partir de la pandemia por coronavirus, en la cual se establece que un acusado debe acceder a ser condenado a través de videoconferencia, para lo cual puede reclamar la presencia de su abogado.

En este sentido, en caso de que instancia judicial no demuestre que la sentencia ya no puede ser aplazada, el acusado tiene el beneficio de negarse. De esta manera, al no haber argumento para acelerar la condena, el juez Garaufis dejó la fecha abierta.

Desde marzo de 2018, Raniere fue detenido en Puerto Vallarta, México y extraditado a Estados Unidos, donde lo declararon culpable en 2019. A partir de esta fecha, la condena de el fundador de la Nxivm ha cambiado cinco vences. La última, estaba programada para llevarse a cabo el jueves 21 de mayo.

De acuerdo con los fiscales, Raniere era un estafador que robó dinero y estableció un grupo de “esclavas” sexuales, quienes fueron marcadas con sus iniciales y manipuladas por este a través del chantaje. Él aseguraba que su empresa se dedicaba ayudar a sus participantes a alcanzar la mejora personal a través del derrumbe de barreras emocionales.

Según los fiscales, Raniere marcaba a sus víctimas con sus iniciales (Foto: Archivo)

A pesar de haber sido comprobado, con base en los testimonios que lo señalaban directamente, que el líder de Nxivm había cometido abuso sexual, el abogado del acusado señaló que ninguna mujer fue forzada a mantener relaciones sexuales con su cliente.

La secta de Raniere se extendía por Estados Unidos, México y Guatemala y estaba cimentada en una estructura piramidal. De acuerdo a las investigaciones, aproximadamente 16,000 personas conformaron la red. Dentro de los participantes del grupo, fue señalado Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien declaró haber renunciado inmediatamente cuando escuchó a una conocida relatar sus ‘experiencias’.

El acusado consiguió a seguidores de alto perfil, entre ellos la actriz de la serie Smalville, Allison Mack, así como Clare Bronfman, heredera de la la fortuna licorera y refresquera Seagram’s, quien lo ayudó a financiar sus actividades.

Raniere consiguió la colaboración de personalidades de las esferas de la élite estadounidense y de otros países (Foto: Archivo)

Con razón de la pandemia por COVID-19 también fue pospuesta al jueves 25 de junio la sentencia de Bronfman, mujer que se encuentra bajo arresto en su domicilio de Manhattan desde julio de 2018. No obstante, de no estar garantizadas las condiciones necesarias para llevarse a cabo el acto, la acusada puede acogerse al argumento interpuesto por Raniere y negarse a la videoconferencia.

Por otra parte, para los casos de Allison Mack, Kathy Russell, Lauren y Nancy Salzman, las otras cuatro acusadas de complicidad con Raniere, no se ha fijado aun la fecha en la que serán leídas las respectivas condenas.

Del mismo modo, sigue suspendida la queja civil en la que 80 mujeres señalan haber sido víctimas de Nxivm, en las que se incluyen las mexicanas Rosa Laura Junco de la Vega, Mónica Duran y Daniela Padilla.

