IMSS brindará atención psicológica para enfrentar la “nueva normalidad”

Durante el confinamiento, las personas son propensas a sufrir alteraciones mentales como estrés, ansiedad, depresión, entre otros (Foto: Shutterstock)

Después de 70 días de confinamiento, este domingo concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia y a partir de el lunes primero de junio, se pondrá en marcha la estrategia del gobierno para reactivar la vida social, económica y educativa del país: el regreso a la “nueva normalidad”.

Ante este panorama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha el “Plan de Acción en Salud Mental ante la emergencia por COVID-19”, el cual brindará atención psiquiátrica y psicológica a derechohabientes y trabajadores de la Institución en los 184 hospitales de reconversión del IMSS que atienden pacientes con esta enfermedad.

Asimismo, como parte de dicha estrategia, se dará orientación y apoyo telefónico en el número 800 2222 668 opción 4, de lunes a viernes, en un horario de 8 a 20 horas. “El servicio no atiende urgencias, pero brinda acompañamiento e información sobre salud mental, técnicas de relajación y psicoeducación para intervenir en momentos de crisis”, explica el comunicado de prensa emitido por la dependencia.

Las restricciones de movilidad continúan vigentes en casi todo el país (Foto: Reuters)

De acuerdo con especialistas del IMSS, el aislamiento provoca que las personas sean propensas a sufrir alteraciones mentales como estrés, miedo, ansiedad y depresión; así como consumo de sustancias adictivas, riesgos por violencia y estrés postraumático.

Además, destacaron que la atención está dirigida a los grupos más vulnerables como niños, adolescentes, adultos mayores y personal de salud que atiende a pacientes con coronavirus.

Y es que, a pesar de que las autoridades sanitarias dieron por terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, las restricciones de movilidad continúan vigentes en casi todo el país.

En 31 estados de la República se encuentra estblecido un estado de alerta máximo, determinado por el color rojo y únicamente Zacatecas está sombreado de color naranja, lo que significa que podrá reabrir sus espacios públicos y actividades económicas no esenciales, aunque de forma “reducida”.

Los familiares de pacientes con COVID-19 en el IMSS recibirán apoyo psicológico (Foto: Reuters)

Por esta razón, especialistas del IMSS aseguran que la cuarentena implica una experiencia desagradable para las personas, ya que involucra separarse de los seres queridos, pérdida de la libertad, incertidumbre y aburrimiento, lo cual puede producir emociones negativas desfavorables para la salud mental.

“El personal médico intervendrá para prevenir los principales trastornos en la salud mental que se caracterizan por la presencia de: irritabilidad, taquicardia, insomnio, distensión abdominal, pérdida de apetito, hipertensión arterial, falta de concentración, baja tolerancia a la frustración, desánimo, desesperanza e ideas repetitivas y catastróficas en el individuo”, explica el documento.

Adicionalmente se otorgará atención y seguimiento al personal de salud, a través de los Servicios de Promoción y Prevención de la Salud de los Trabajadores del IMSS, enviando infografías sobre el tema por correo electrónico.

El plan estará sustentado en la capacitación del personal para atender salud mental, con un curso en línea que iniciará el 10 de junio. También se dará prioridad al uso de herramientas tecnológicas con videollamadas entre pacientes con coronavirus y familiares, quienes recibirán apoyo psicológico.

Según el último informe de la SSa, en México han fallecido 9,930 personas por coronavirus y se contabilizaron 90,664 casos positivos acumulados (Foto: EFE)

En cuanto al servicio de Salud en el trabajo se “atenderá a trabajadores con padecimientos mentales derivados de la contingencia; para reducir las implicaciones laborales que predisponen bajo rendimiento del trabajador, falta de atención, desmotivación, enojo e irritabilidad, mal trato a pacientes, sus familiares o compañeros de trabajo.”, indica el comunicado.

Este domingo 31 de mayo, la Secretaría de Salud reportó 9,930 defunciones por coronavirus y 90,664 casos positivos acumulados. Además se contabilizaron 788 fallecimientos sospechosos.

Desde el Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, enfatizó que, a pesar de concluirse la Jornada Nacional de Sana Distancia, la epidemia por coronavirus no había terminado.

“Hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando la epidemia de COVID-19. Mañana, primero de junio, no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y educativas.", destacó.

