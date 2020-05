México podría alcanzar las 30,000 muertes por COVID-19 si se relajan las medidas sanitarias: López-Gatell

México está muy cerca de iniciar la primera etapa del regreso a “la nueva normalidad” que corresponde con la reactivación socio-económica del país en sectores esenciales como el aumento de capacidad en el transporte público, así como el regreso de la minería, la construcción o la industria automotriz.

Sin embargo, relajar las medidas de prevención al término de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, así como no hacer caso de los protocolos sanitarios en cada lugar de trabajo, establecidos en conjunto con la empresa y el sistema de salud mexicano, podría resultar en un aumento significativo en el número de muertes.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reveló a inicios de la pandemia que nuestro país podría entrar en un rango de máximo de 6,000 a 30,000 muertes. Aunque todavía estamos lejos de la última cifra, no quiere decir que no podamos llegar a ella.

En una entrevista con la AFP, López-Gatell estimó probable que se cumpla su predicción de hasta 30,000 fallecimientos por COVID-19 si los estados tienen un relajamiento en el encierro por emergencia sanitaria.

“Si mañana gobiernos estatales empiezan a tomar actitudes demasiado libertinas respecto al desconfinamiento, a lo mejor ese 30,000 se nos va más para arriba”, señaló el funcionario la noche del viernes.

Sin embargo, advirtió que una predicción nunca debe tomarse como una promesa o una garantía, más bien, es una herramienta que les permite adoptar decisiones sobre fenómenos impredecibles.

Por otra parte, el doctor en Epidemiología por la universidad estadounidense Johns Hopkins aclaró que los modelos utilizados para llegar a la primera estimación, ahora son “limitados” y fueron reemplazados por métodos matemáticos diseñados en colaboración con científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones académicas.

Según Gatell, la aspiración de tener una sola estimación nacional “ya no es procedente” técnicamente, pues la evidencia apunta a que en países geográficamente extensos como México la epidemia “se comporta en parches”, sin sincronía entre brotes locales.

Con respecto al tan criticado regreso a la “nueva normalidad" que por el momento mantiene a todos los estados, excepto Zacatecas, en alerta máxima o “roja”, el subsecretario aseguró que también se puede proteger la vida en el desconfinamiento, siempre y cuando se haga de manera muy cautelosa.

López-Gatell también aseguró que es necesario caminar hacia la reactivación del país ya que existe la necesidad de “alimentarse todos los días, generar riqueza y distribuirla”, sin que ello signifique descuidar la salud pública.

En ese contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a través de un video desde Palenque, Chiapas, que la crisis económica mundial “no nos tumbó del todo” y México se está recuperando, por lo que pidió que el esfuerzo para sacar adelante a la economía nacional, será necesario el apoyo tanto de ricos como de pobres.

Además, puntualizó aspectos positivos como la recuperación del peso, el incremento en los precios del petróleo y, en especial, el incremento en la recaudación de impuestos; al respecto, presidente agradeció a las grandes corporativos que pagaron deudas al fisco por su comportamiento “ejemplar” y con “dimensión social”.

El presidente aseguró que se reportaron más de 100,000 millones de pesos más de aumento respecto al mismo periodo de enero-mayo de 2019, cuando fue de un billón 673,000 millones, pues en este 2020 reportaron un billón 777,000 millones; esto significa un incremento del 2.8% en términos reales.

Quiero decir que hay buenas noticias, a pesar de los pesares, a pesar de que se cayó la economía mundial por esta pandemia y también por su nivel de fragilidad, ya el modelo neoliberal, como lo he dicho en otras ocasiones, está en franca decadencia. Entonces, se cae la economía mundial, nos afecta a nosotros, afecta a los países, pero a nosotros afortunadamente no nos agarró mal parados, no nos tumbó del todo y ahí vamos, poco a poco, recuperándonos en lo económico