La crítica a la 4T de AMLO: "es contradictoria y desesperada”

EFE/Sáshenka Gutiérrez

El escritor mexicano Emiliano Monge manifestó su preocupación por los síntomas contradictorios que observa en el Gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La 4T todavía está a tiempo de abandonar la doble moral que hasta hoy la ha caracterizado y de empezar a gobernar en nombre de una sola”, señaló el politólogo sobre el gobierno del tabasqueño.

Para explicar los elementos que supondrían un peligro para el actual sistema democrático mexicano, el autor profundizó en los conceptos de religión y política: “Podríamos afirmar que las sociedades, que nuestra realidad, incluso, no es, en primera instancia, otra cosa que el resultado de la balanza entre política y religión: nuestro sistema mundo depende de cuál tira con más fuerza hacia su lado".

Explicó que mientras la religión se cimienta sobre el mundo intangible, la política lo hace sobre lo tangible, y es por eso que ambas no pueden coexistir de igual manera en el territorio que comparten: el presente.

Emiliano Monge (Foto: Random House)

“No existe, no ha existido nunca ninguna otra opción de cambio duradero, transformación profunda o revolución permanente, que dichas fuerzas y energías. Por esto, en el presente siempre debe quedar claro cuál es el corazón que elegimos para alimentar nuestro sistema; por esto, siempre debemos buscar que la balanza esté inclinada sobre uno de sus platos; por esto, los políticos no deben ser un poco laicos y un poco creyentes, como los religiosos no son un poco creyentes y un poco laicos. Estas contradicciones son más contagiosas que los virus: además de a los ciudadanos, enferman al sistema”, abundó.

En su columna de opinión para el país, el novelista aseguró que la consecuencia de los gobernantes que han pretendido equilibrar religión y política no ha sido otra que “el olvido, la disolución del presente, la inacción de todos y cada uno de los miembros del sistema”.

“Una balanza en equilibrio solo da lugar a engendros, engendros capaces, por ejemplo, de santificar políticos de antaño, al tiempo que enfrenta tragedias con estampas de la virgen; engendros que vuelven el conocimiento algo en lo que se cree y no algo que debe entenderse, al tiempo que otorga razón y lógica a supercherías: el bien siempre triunfará porque es la luz”, sentenció.

REUTERS/Henry Romero/File Photo

Sin embargo, detalló que aún cabe esperar que el gobierno de México recapacite, abandone su “adicción a la escatología” y encuentre la forma de apoyarse nuevamente sobre el plato de la política.

Pues advirtió que en caso contrario, la 4T no sería entonces más que otro “régimen milenarista”, aunque “contradictoria, desesperada, inconcebiblemente secular”, a un mismo tiempo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las extrañas muertes de los sicarios del CJNG

En las calles protestas y en redes sociales, miles reviven petición para que López Obrador presente su renuncia

La CNDH advierte sobre aumento grave en los contagios de COVID-19 en las prisiones mexicanas