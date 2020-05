COVID-19 en México: el número de muertes ascendió a 9,044 y los casos positivos suman 81,400

En la actualización de cifras diarias sobre el avance de la enfermedad por coronavirus en México, la Secretaría de Salud (SSa) dio a conocer que suman 9,044 defunciones y 81,400 casos positivos acumulados por la enfermedad.

Las autoridades sanitarias informaron que se tienen registrados 16,315 contagios activos, lo que quiere decir que dichos pacientes presentaron síntomas en los últimos 14 días.

En cuanto al número de casos sospechosos acumulados, la cifra asciende a 36,131 y las pruebas que han arrojado resultados negativos suman 137,263. El total de las personas estudiadas con sospecha de coronavirus en el país es de 254,794. Asimismo, se dio a conocer que van 67 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia y faltan dos días más.

Sobre el panorama internacional, se informó que la región de las Américas continúa siendo el epicentro de la pandemia, concentrando el 54.8% de los casos activos, mientras que en Europa disminuye el porcentaje con el 20.7% de pacientes que han presentado síntomas en últimos 14 días.

La Ciudad de México continúa concentrando el mayor número de contagios y muertes por COVID-19 (Foto: The Washington Post)

Y es que, a pesar de que las últimas semanas se han acumulado el mayor número de contagios y defunciones en lo que va de la pandemia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó que la próxima semana sí realizará la gira para dar el banderazo al Tren Maya.

“Ya tomé la decisión de salir, porque necesitamos reiniciar nuestra vida pública e ir hacia la nueva normalidad, con todos los cuidados”, enfatizó.

Durante la conferencia de prensa que encabeza todas las mañanas, el mandatario dijo que sus adversarios criticarán todas sus acciones: “Mis adversarios haga lo que haga, no les va a gustar nada, que si me quedo, que por qué estoy encerrado, que porqué no doy un mensaje de inicio de la nueva normalidad”, apuntó.

Por su parte, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que López Obrador cumple una función de estado, que forma parte de una actividad esencial.

“Hay una serie de elementos programáticos de actividades de gobierno que no se pueden y no se deben quedar parados porque de ello depende el bienestar y el desarrollo de este país y se tienen que reactivar”, aseguró.

Información en desarrollo

