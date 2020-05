Ramírez Cuéllar insistió en medir la riqueza de los mexicanos, ahora a través de Banxico

El líder de Morena dijo que la riqueza "no puede seguir siendo medida sólo por las publicaciones de Forbes o por las revistas del corazón, que dan cuenta de las bodas, de los lujos, no" (Foto: Twitter @aramirezcuellar)

Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), insistió en que sí se deben medir las grandes concentraciones de riqueza en el país, y que si el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no es la institución preferida para hacerlo, el Banco de México (Banxico) lo podría hacer.

“Si no quieren que sea el INEGI, yo creo que el Banco de México, pero lo que ya no podemos es dejar de medir la concentración de la riqueza, las grandes fortunas y no puede seguir siendo medida sólo por las publicaciones de Forbes o por las revistas del corazón, que dan cuenta de las bodas, de los lujos, no”, declaró.

El dirigente nacional de Morena participó en el seminario digital “¿Y después del COVID-19, ¿qué?”, organizado por la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Ramírez Cuéllar propuso al Banco de México para medir las grandes concentraciones de riqueza en el país (Foto: Twitter@Riodoce_mx)

Recordó que el INEGI ejecuta la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos y mide el bienestar de manera “subjetiva”. Actualmente se miden las características de los ingresos de la clase media.

“Que tenga un mandato constitucional y es un mandato constitucional para darle fuerza a un fenómeno que está generando muchísima inestabilidad, rompimiento de sociedades enteras. Una gran perturbación en los sistemas democráticos, que es el problema de la desigualdad y que es el de la concentración de las riquezas y de las grandes fortunas”, señaló.

Ramírez Cuéllar afirmó que el objetivo es hacer un análisis y un diagnóstico como ya lo hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir la pobreza en México, y que no se trata de que las instituciones entren a los hogares ni se publiquen los patrimonios de cada individuo.

Poder tener acceso a las cuentas del SAT y las bases de datos, de tal manera que a partir de sus conclusiones podamos determinar políticas públicas, para reducir la gran desigualdad que en estos momentos existe en nuestro país

Durante la videoconferencia convocó a un diálogo nacional para discutir el desarrollo económico, el bienestar, y la política industrial (Foto: Galo Cañas/cuartoscuro.com)

El dirigente también pidió mejorar los canales y puentes de diálogos en el país para no fomentar la dispersión de propuestas. Durante la videoconferencia convocó a un diálogo nacional para discutir el desarrollo económico, el bienestar, y la política industrial.

Como respuesta, el presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes, dijo que, “en el mejor de los sentidos de la expresión debo decir que tu propuesta nos resultó muy provocadora [...] por lo que nos pareció oportuno comentarla contigo para entenderla a cabalidad y entender las diferencias”.

José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN, contestó que la medición de la riqueza ya la realiza el gobierno federal, por lo cual la atención se debe enfocar en cómo reactivar la economía después de la crisis sanitaria por COVID-19.

José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN, contestó que la atención se debe enfocar en cómo reactivar la economía después de la crisis sanitaria por COVID-19 (Foto: Reuters/Carlos Jasso)

“¿Qué vamos a hacer ante el escenario de esta recesión que se está viviendo? Y de una crisis que va a generar un millón de personas desempleadas, pero no solamente a los trabajadores sino a sus familias, lo que puede implicar que tres o cuatro personas más se verán afectadas por las pérdidas de empleo”, dijo.

El miércoles pasado, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara la propuesta del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, sobre que el INEGI revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos, el mismo diputado con licencia se pronunció al respecto y además de sostener su iniciativa, dijo que el cargo que ostenta no es un adorno.

“Yo llegué a ser diputado con esta bandera, ésta ha sido mi lucha permanente, yo estoy aquí en la presidencia de Morena para lograr este anhelo y lograr este estado de bienestar, yo no estoy aquí de florero ni de barandal en los pleitos internos”, enfatizó al respecto durante una conferencia de prensa virtual.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No estoy aquí de florero”: Alfonso Ramírez Cuéllar respondió a las críticas a su propuesta de indagar a los ricos

Mis respetos por Ramírez Cuéllar

“No tiene nada que ver con la clase media”: Ramírez Cuellar explicó que su propuesta sobre el INEGI está dirigida a los ricos

Morena justificó iniciativa que propone al Inegi para medir “concentración de la riqueza”