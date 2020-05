“El que vaya es charro conservador”: López Obrador anunció reinicio de sus giras en Cancún

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó este miércoles que “muy probablemente” la siguiente semana retome sus giras de trabajo.

La primera visita la realizaría a Cancún, Quintana Roo, para dar el banderazo de inicio de obras del primer tramo del Tren Maya, pero esta decisión aún depende de la evaluación que se tenga sobre la pandemia del coronavirus en el país, en la reunión que sostendrá hoy por la noche con su gabinete.

"Voy a cuidarme si la línea aérea tiene como norma, que se use cubrebocas lo voy a usar, en el caso del viaje, los médicos me están recomendando que no use mucho el avión , que sea más por carretera, a ras de tierra , le pido a todos los que nos están escuchando, viendo, de los lugares que voy a visitar, que nos vamos a seguir queriendo a distancia, que no se pueden hacer actos grandes, que vamos a cuidar que sean muy pocos los asistentes, no más de 50 y cuidando la distancia, la sana distancia, que quienes tengan cosas urgentes que tratar, los coordinadores del gobierno federal van a estar desde el lunes en estos lugares , en las plazas también, con sana distancia , recogiendo peticiones. Que nos ayuden, que ahora no puedo tener comunicación directa pero que si vamos a recoger sus sentimientos.

Y que por eso voy, porque aun cuando no pueda verlos, voy expresar primero mi pésame a familiares de quienes han perdido la vida , voy a mostrar mi solidaridad , que lo hago desde aqui pero quiero hacerlo en cada estado, e informar a la gente de cómo vamos a salir adelante de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica.

Que nos ayuden no asistiendo a los actos si no son invitados, porque tienen que estar las autoridades locales desde luego, los encargados de las empresas constructoras, los servidores públicos vamos a tratar de que sean muy pocos y ustedes, y ya así, están los 50.

Y también que se porten bien nuestros adversarios, que no vayan a ir a provocar para nos echen la culpa de que no estamos respetando las medidas sanitarias", indicó el mandatario mexicano.

