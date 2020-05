Panistas anuncian plataforma digital para denunciar anomalías en el sector salud en plena crisis por COVID-19

La plataforma está dirigida a las personas que han presenciado anomalías en sistema nacional de salud (Foto: REUTERS/Agustín Marcarian)

Legisladores panistas abren el sitio web Denunciacodi19.mx como una plataforma para que la ciudadanía denuncie las fallas del sector salud y los actos de corrupción que ocurran en las instituciones sanitarias durante la contingencia sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Luis Mendoza Acevedo, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) y Christian von Roehrich, vicecoordinador de la fracción panista en el congreso de la Ciudad de México, mencionaron que en este espacio se podrá denunciar y exhibir la falta de equipo, demoras excesivas y maltratos en la atención por COVID-19.

“Actos de corrupción, fallas en la institución médica, carencia de materiales en hospitales y el mal manejo de los datos personales. Se dará acompañamiento a todos los ciudadanos que sufran negligencia por parte de las autoridades”, detallaron.

De acuerdo con el sitio web la misión de la plataforma es “recibir quejas y denuncias, lo cual permitirá dar seguimiento puntual a los actos de corrupción y conocer las respuestas por parte de las autoridades correspondientes”. Los casos serán llevados, según su caso, a la Contraloría de la Ciudad de México (SCG), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la Secretaría de la Función Pública (SFP) o a los juzgados administrativos.

Además, “podemos exigir a los Órganos Internos de Control de las dependencias que atiendan cualquier irregularidad en el servicio que prestan los entes de gobierno durante la contingencia”, señala el sitio panista.

Se puede reportar la mala calidad de los productos sanitarios (Foto: Cuartoscuro)

En el portal se puede denunciar: los actos de corrupción, la falta de materiales, las fallas en la atención o el mal uso de datos personales.

El proceso consiste en cuatro pasos: realizar el llenado del formulario con datos personales acompañados de la descripción de tu queja o denuncia; una vez recibido el formulado, se asigna un asesor o abogado, que se comunicará con la persona denunciante para una asesoría y confirmar la información compartida; luego, los diputados con equipos de abogados presentarán la queja o denuncia ante las autoridades; se informará el seguimiento y resultado de la queja o denuncia.

​“No estamos conformes con la actuación de las autoridades en esta etapa del país, los medios de comunicación han dado cuenta de las deficiencias en los sistemas de salud federal, estatales y municipales, la gente se ha quedado indefensa y necesitamos motivarla a denunciar para mejorar la atención”, expresaron los panistas.

Otros políticos del PAN han manifestado su malestar acerca del manejo de la contingencia sanitaria por parte del gobierno, es el caso de Marko Cortés, presidente del partido, que ha dicho que “el gobierno federal actuó no solo tarde sino con negligencia”.

Añadió que “[el gobierno] tuvo el tiempo que no tuvieron los países europeos, no se compraron respiradores a buen tiempo ni a precio, sino al contrario, con sobreprecios de hasta tres veces más, nosotros denunciamos formalmente eso, no se compró el equipo para los médicos (cubrebocas, lentes) todo el equipamiento que requiere el personal médico” señaló el dirigente del PAN.

Marko Cortés Mendoza es uno de los líderes de la oposición panista (Foto: Cuartoscuro)

El estreno de la plataforma se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciara que hace dos días recibió una invitación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, forme parte de un grupo de expertos del reglamento sanitario internacional de la OMS.

“Estamos a nada de alcanzar los 70 mil contagios en México, pero el subsecretario López-Gatell alista sus maletas para irse a la OMS y ser parte del staff para crear el Reglamento Sanitario Internacional, se va y nos deja miles de enfermos, le pedimos al presidente ser más congruente y enérgico con su gabinete”, criticó el diputado federal.

Por su parte, López-Gatell respondió que “aceptaría con gusto” la invitación y que “es un enorme privilegio, desde luego aceptaría con gusto una vez que sea formalizada la anuencia del gobierno de México”.

Hasta el último corte, México reporta 71,105 casos confirmados acumulados, de los cuales, 14,020 casos son activos, es decir, que han dado positivos durante los últimos 14 días; y también son 7,633 muertes por el coronavirus.

