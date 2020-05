Justicia Para Diana: el feminicidio de una joven universitaria durante la cuarentena en Nayarit

La joven estudiaba el tercer grado de la carrera de Derecho en la UAN (Foto: Twitter)

México se encuentra en cuarentena; sin embargo, la violencia contra las mujeres ha incrementado durante la cuarentena, a pesar de que el propio presidente del país haya puesto en duda el incremento de este tipo de violencia.

La noche del 24 de mayo, un nombre coronó las tendencias de Twitter en México. Diana, una joven de 21 años que fue asesinada con un arma blanca al interior de su domicilio en la colonia Morelos, ubicada en Tepic, Nayarit.

De acuerdo con NTV, la Fiscalía General de Nayarit confirmó que la joven había sido atacada con un arma blanca punzo-cortante, mientras se encontraba sola en la casa.

Aunque hasta el momento no se han presentado datos sobre el atacante, la joven había denunciado en redes sociales que era acosada en agosto de 2019.

Contó que un hombre la siguió desde la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), donde estudiaba el tercer grado de la carrera de derecho Derecho, hasta que intentó besarla sin su consentimiento. La joven aseguró que había muchas personas presentes, pero que ninguna se atrevió a ayudarla.

Había sin fin de gente ahí mismo que solo me miraba en lugar de decir algo. A lo que voy es que queremos que el gobierno nos brinde la segurida necesaria pero como sociedad que estamos aportando? Tenemos que esperar a que pasen actos de mayor gravedad para empezar a reaccionar gente?

Familiares, amigos, compañeros y hasta la universidad a la que asistía fueron quienes comenzaron a publicar el feminicidio en redes sociales, muchos de ellos indignados porque en algunos reportes mediáticos del hecho que informaban que habían “hallado sin vida” a Diana y aclararon que “no fue asesinato, fue feminicidio" o que “no se murió, la asesinaron”.

La UAN emitió una publicación en la que lamentan el asesinato de la joven y condenan el ataque a la joven que formaba parte de su comunidad.

Nos pronunciamos porque las autoridades den la importancia que requiere una investigación de un acto tan atroz como el sucedido. Estaremos atentos/as. Abrazamos a su familia y amigos. #JusticiaParaDiana

Una de las últimas publicaciones que realizó la joven en sus redes sociales en la que invitaba a sus contacto a disfrutar ahora el día, como si fuera el último. “Mucha gente que murió ayer tenía planes para hoy”, se lee.

Aunque la Fiscalía del estado no ha emitido un comunicado oficial, el feminicidio de la joven a generado una fuerte protesta virtual en la que piden esclarecer y hacer justicia para Diana.

En muchos de estos post etiquetan al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien hace días aseguró que el 90% de las llamadas de auxilio por violencia familiar eran falsas.

Días más tarde, el ejecutivo mantuvo su postura al decir: “Fíjense que, contrario a lo que sucedió o lo que está sucediendo, se pensaba que si se unían las familias iba a haber más violencia. Es un concepto que no aplica para México por las características de nuestras familias, que son distintas las costumbres, a lo que sucede en otras partes del mundo, con todo respeto”.

En agosto de 2019 había denunciado acoso por medio de redes sociales (Foto: Twitter)

La propia presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, aceptó que el 91% de las víctimas no solicita apoyo o no denuncia la violencia que padece dentro de su casa, pero no secundó al presidente en su declaración.

Sin embargo, casos como el de Diana revelan la realidad que viven las mujeres en México. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en marzo incrementaron 23% las llamadas para denunciar vilencia doméstica, mientras que, por su parte, l Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública informó que en los primeros siete días de abril se reportó un incremento cercano al 50% del total de llamadas registradas en el mes previo y que el principal agresor era identificado como la pareja, novio o esposo.

