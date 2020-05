García Luna atacaba más a unos cárteles de la droga que a otros: Anthony Wayne

Genaro García Luna persiguió mas a unos cárteles que a otros como secretario de Seguridad Pública (Foto: MOISÉS PABLO/Cuartoscuro)

Anthony Wayne reconoció que cuando era embajador de Estados Unidos en México, en el último año del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), su gobierno sí notó que la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada entonces por Genaro García Luna, atacaba con más ímpetu a algunos grupos del narcotráfico que a otros.

Lo que puedo decir es que notamos que se hacía más énfasis en algunos grupos, que se perseguía más a unos grupos que a otros y que existían diferentes opiniones entre los actores del gobierno que estaban involucrados en la lucha contra la delincuencia organizada, porque como recordaras, estaba la Policía Federal, estaba el Ejército, la Marina y el Cisen y varios de los actores a veces parecían ser más vigorosos en ir tras algunos grupos. Pero nunca, según recuerdo, nunca vi algo que de hecho apuntara a una conexión entre el jefe de la Policía Federal (García Luna) y alguno de los grupos organizados

En entrevista con Latinus, Wayne fue cuestionado sobre si creía que Garcia Luna fue indulgente con el cartel de “El Chapo” Guzman.

No recuerdo haber pensado eso cuando fui embajador, si recuerdo los problemas que teníamos para mantener al Chapo en prisión una vez que fue capturado, al parecer había una forma muy poderosa de sobornar a ciertas personas para sacarlo, en diferentes puestos. Y luego hubo también muchas dificultades para llevar a las personas a juicio o ante la justicia y existen muchas razones por las que eso sucede incluyendo las necesidades de mejora del sistema judicial de México

Anthony Wayne dijo haberse sorprendido cuando se enteró de la captura en EEUU de García Luna (Foto: Archivo)

Dijo que por esas razones, muchas veces su gobierno intentaba cuando se lograba arrestar a alguien importante que se le extraditara a Estados Unidos.

Porque sentíamos que nuestro sistema era más seguro y que había más oportunidades de traerlos ante la justicia. Esa era sinceramente nuestra opinión en aquel entonces. Pero si trabajamos muy de cerca con los procuradores generales durante esos años en México y trabajaron muy duro. Pero había muchos problemas en el sistema de justicia que existía en México en aquel entonces

No obstante, el ex embajador mencionó que no cree que el entonces presidente Felipe Calderón haya sabido de los nexos del entonces conocido como “El Super Policía” con el crimen organizado.

Mi percepción es que no, no lo creo. Mi impresión es que el presidente Calderón estaba constantemente dedicado a contrarrestar a combatir a esos grupos y tratar de controlarlos. Nunca pensé algo distinto a eso

Wayne aseguró que García Luna nunca fue tema de conversación o motivo de desconfianza ente México y Estados Unidos al nivel más alto ((Fotoarte: Jovani Pérez Silva)

Wayne aseguró que García Luna nunca fue tema de conversación o motivo de desconfianza ente México y Estados Unidos al nivel más alto.

No que yo recuerde, cuando yo llegué lo conocí como uno de los aliados clave de Estados Unidos en este esfuerzo para combatir la delincuencia organizada y trabajamos juntos en muchas áreas de forma fluida e hizo muchas cosas claramente buenas para profesionalizar a la Policía Federal

Cuando se enteró del arresto de García Luna el año pasado, acusado de recibir sobornos del narcotráfico, Wayne relató que sacudió la cabeza y pensó:

¡Santo Dios! ¡Esta es una persona en la que confiábamos, con la que trabajábamos diariamente!” Pero todo mundo es inocente hasta probar que es culpable. Pero este es un hombre con quien teníamos confidencias. Me sorprendió ver los cargos que se le imputan porque yo no sabía que existía una investigación en curso

García Luna fue de los colaboradores más cercanos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón (Foto: Especial)

Wayne señaló que el caso García Luna es uno de eso retos importantes para crear confianza entre ambos países.

Es necesario contar con una forma segura de investigar a las personas que están involucradas muy cercanamente en esta cooperación. Eso significa todos los niveles desde la cima hasta el fondo. Es necesario contar con un proceso muy firme para validar a las personas y no solamente una vez, se tiene que hacer de manera regular y eso era uno de los verdaderos retos

