Las duras palabras de Desirée Monsiváis ante la falta de interés hacia la Liga Femenil MX durante la cuarentena

Monsiváis se ha convertido en una de las grandes portavoces del equipo y de la Liga Femenil MX (Foto: Instagram/desireemonsivais)

En medio de la pausa del fútbol profesional en México ante la pandemia de coronavirus (COVID-19) y la incertidumbre de conocer si la Liga MX se reanuda o concluye sin equipo campeón, los directivos de los clubes y los medios de comunicación han mostrado poco interés por las necesidades de la rama femenil.

Así lo recordó este miércoles a través de su cuenta de Twitter, Desirée Monsiváis delantera de las Rayadas de Monterrey y máxima goleadora de la Liga MX Femenil, quien alzó la voz contra la falta de cobertura y atención por parte de las televisoras que transmiten la e-Liga MX, torneo de fútbol en videojuego.

Para aquellos que nos olvidaron (Liga Femenil MX y medios de comunicación) y a los que no (apoyo incondicional de seguirles fieles), no tengo hijos para usarlos como pesas, no tengo mansión. Me preocupo por renta de casa debido a mi salario, pero el próximo fin de semana estaré jugando FIFA en mi casa con una PlayStation prestada

Además, remarcó que durante su participación “no habrá transmisión, es pura información que no cura y aún no sabemos cuándo regrese la liga femenil”, utilizando los hashtags “#SesgosImplícitos”, “#OtraRealidad”, “#LaMujerFutbolistaTambienTrabaja” y “#LesAyudoConSusNotasPeriodisticasSobreFutBolFemenil”.

La futbolista de 32 años de edad, nacida en Gómez Palacio, Durango, se ha convertido en una de las grandes portavoces del equipo y de la Liga Femenil MX.

Para la goleadora duranguense, la Liga Femenil MX es un gran proyecto que está en proceso de consolidarse (Foto: Twitter/DesMonsivais)

Otro ejemplo de ello ocurrió a finales de abril pasado, cuando en entrevista con la cadena FOX Sports, Mosivais afirmó que a la Liga MX Femenil aún le falta consolidarse para poder integrar a jugadoras extranjeras.

Ahorita no es el momento (de aceptar extranjeras), falta que se consolide un poco más la liga (...) La Liga MX Femenil, como todo proyecto, es de procesos. Se me hizo muy atinada la idea de que solo mexicanas para consolidar el producto del país

Sin embargo, agregó la necesidad de abrir puertas a las futbolistas de otras latitudes en un futuro:

Obviamente queremos que el nivel suba y haya otras jugadores que aporten. Sí va a llegar el momento en que se necesiten de extranjeras, y ojalá haya una gestión correcta, pero ya cuando la liga esté consolidada

La goleadora de Rayadas ha marcado 6 anotaciones en los 648 minutos que lleva disputados en este Clausura 2020.

Desirée participó en varios preolímpicos con la selección nacional (Foto: Especial)

A lo largo de su trayectoria ha formado parte de la selección mexicana de fútbol femenil en distintos torneos internacionales. También jugó de manera profesional en Canadá para el Toronto Lynx, donde se impulsó hacia mayores éxitos.

Después de su paso por Norteamérica firmó con el club BIK Kazgurt FC de Kazajistán, con el que disputó la UEFA Champions League en su rama femenil. Además, es embajadora de las Clínicas de Fútbol de la Fundación Real Madrid en La Laguna.

“Ahora que vengo acá (México), y regreso a la Liga MX Femenil, se convierte en algo sumamente emotivo y significativo, porque de repente yo veo que hay cosas que no se hacen de la manera correcta y yo intervengo. Hay cosas que llevan meses y años de hacerse mal en la liga y yo, por la experiencia que tengo en el extranjero, puedo llegar a corregirlo", señaló en entrevista a Reporte índigo en Julio de 2019.

Fuera de la cancha, Desirée Monsiváis es arquitecta con maestría en Ingeniería y Administración de la Construcción; sin embargo, ha confesado que además de continuar con esa profesión después de su retiro como futbolista, desea ser directora técnica de la selección nacional.

