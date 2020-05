Ella es Delfina Santellan, la futbolista argentina que juega en la Liga MX Femenil

Ella es Delfina Santellan, la futbolista argentina que juega en el fútbol mexicano (Foto: Instagram/ @delfisantellan)

Ya son más de tres años desde que inició la Liga MX Femenil. Además de los vibrantes partidos, la formación de las jugadoras ha aumentado. Con ello, la selección mexicana de fútbol se ha nutrido de nuevas talentos, sin tener que depender como anteriormente de los torneos estadounidenses.

Sin embargo, este hace un año inició la apertura para que futbolistas con doble nacionalidad tengan la oportunidad de ganarse un lugar en la liga. Aunque las mexicoamericanas abundan por esta regla, hay una mediocampista que también se benefició: Delfina Santellan.

La mediocentro nació el 22 de agosto de 1996 en Buenos Aires, Argentina. No obstante, una dura situación económica obligó a su familia a mudarse a México. A los cinco años, Santellan llegó al estado de Morelos en 2002.

Aunque nació en Bueno Aires, desde los cinco años vive en México y juega actualmente con Pachuca Femenil

“Nosotros nos mudamos a México cuando yo tenía cinco años porque mi papá encontró un trabajo aquí. Teníamos una situación económica bastante difícil en Argentina, entonces papá consiguió ese trabajo y nos venimos todos”, dijo en un entrevista con Mediotiempo.

Con la nacionalidad mexicana obtenida, Delfina fue a Estados Unidos para estudiar la carrera de Administración de Empresas. Mientras ella cursaba su segundo año, en México se inauguró la Liga MX.

Fue en ese momento cuando yo empecé a interesarme

Delfina fue a Estados Unidos para estudiar la carrera de Administración de Empresas

Regresó a Morelos para pasar las vacaciones de verano y aprovechó para jugar con su equipo el torneo de la Liga Mayor Femenil. Ahí conoció a Eva Espejo, entrenadora de Pachuca Femenil y la primera estratega campeona del fútbol mexicano.

“Eva vino y me dijo: ‘oye, estoy interesada, ¿quieres venir a jugar a la liga con Pachuca?’ Yo le dije que todavía estaba estudiando en Estados Unidos y que no iba a dejar de estudiar para venir. Siempre me dijo que cuando terminara la contactara y se quedó en comunicación con mi papá”, explicó.

Un año más tarde, volvió a contactar a al equipo de la Bella Airosa. "Le dije a Eva que me faltaban seis meses, pero sí estaba todavía interesada en mí y ella me dijo que sí y que me viniera”, comentó.

Sin embargo, en ese entonces sólo las jugadoras nacidas en México podrían disputar el torneo. “Todos ellos pensaban que yo era mexicana, no sabían que tenía la nacionalidad argentina", confesó.

Actualmente tiene 13 partidos disputados en la Liga MX Femenil, sumando un total de 800 minutos jugados

“Yo les dije que tenía toda mi vida aquí y que era injusto no poder jugar. Entonces ellos me dijeron que no iba a poder jugar porque la regla dice que sean nacidas en México, pero me pidieron que no me preocupara porque en máximo un año ya iban a poder jugar las nacionalizadas”, agregó.

Sin poder ser registrada, Delfina comenzó a entrenar con el primer equipo a inicios de 2019. Un torneo después, la regla cambió y la mexicoargenita pudo debutar en el Apertura 2019, el 22 de Julio, en un partido de Pachuca contra Necaxa.

Actualmente tiene 13 partidos disputados en la Liga MX Femenil, sumando un total de 800 minutos jugados. Sólo falta que el torneo se reanude para saber si Delfina podrá celebrar su primer gol como futbolistas profesional.

El fútbol mexicano está parado por la pandemia de coronavirus. Aún no hay una fecha de su regreso, mientras que los dirigentes esperan a las acciones de gobierno para dar una fecha tentativa.

