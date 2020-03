No obstante, este argumento no satisface a gente como Paola “La Wera” Kuri, quien ha trabajado para reducir la desigualdad en el deporte. Ella considera que este sistema basado en el mercado no funciona a favor de las mujeres. “Se les sigue dando menos valor, menos importancia” y como muestra de ello está la exitosa, pero mal pagada a comparación de los hombre, selección femenil de Estados Unidos.