Peleas sin público, jueces locales y menos gastos: la “nueva normalidad” del boxeo a partir del 1 de junio

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, informó sobre las modificaciones que realizarán (Foto: Steve Allen/Infobae)

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) realizará ajustes en sus lineamientos para adaptarse a las nuevas circunstancias, con el objetivo de aminorara el impacto económico ante la pausa de actividades.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, explicó que las modificaciones contempla ajustar tarifas, “nosotros estamos buscando ahorrarle a los promotores el viaje de los jueces".

“Es un programa que estamos probando. También los oficiales de ring en peleas de título mundial inicialmente van a ser más locales, ahorrándoles ese gasto a los promotores”, comentó en conferencia de prensa.

La suspensión de actividades deportivas tiene un mayor impacto en los ingresos de las promotoras más chicas y los peleadores de cuatro y seis rounds, en el organismo están evaluando la forma en la puedan ayudar a los atletas con un fondo.

Mauricio Sulaimán consideró que un boxeador como Saúl Álvarez también tendrá que adaptarse a las nuevas circunstancias (Foto: USA TODAY Sports)

Ante la situación que se vive, Sulaimán precisó que los ha llevado a la máxima humildad y que hasta peleadores como Saúl Canelo Álvarez, opinó, deben estar dispuesto a pelear bajo condiciones inesperadas, es decir, sin fanáticos.

Es una situación que generaría una reducción de ingresos, por lo que se dejará de generar con la venta de boletos y es un rubro que se tendría que renegociar en los contratos o esperar a que se pueda permitir este tipo de eventos que dependerá en las disposiciones que se adopten en cada país o región en el mundo.

Aunque en el Consejo estimó que en el mes de junio se puedan realizar peleas en el país bajo un estricto protocolo, en algunas entidades ya les han expresado interés por realizar funciones de box, así como en otras naciones. Fue en la primera semana de mayo que el CMB a conocer el protocolo para combates a puerta cerrada.

Entre las acciones que contempla adaptar el CMB está la reducción de cuotas que pagan los boxeadores y promotores por disputar por un campeonato del mundo, lo que no cambiará es el apoyo al Programa de Boxeo Limpio, que seguirá realizando al campeón y los 15 primeros clasificados.

Mauricio Sulaimán indicó que el CMB evaluará cada uno de los casos de las peleas obligatorias (Foto: Steve Allen/Infobae)

Además, optarían por peleas entre boxeadores de una misma nación, evaluará si acepta en peleas en pesos superiores, por la poca actividad que han tenido los atletas tras el confinamiento.

“Vamos a tener toda la flexibilidad, vamos a bajar las cuotas de sanción y vamos a participar directamente en acotar gastos para todos”, precisó Mauricio Sulaimán.

En el caso de las peleas obligatorias, el CMB evaluará cada uno de los casos ante las restricciones de movilidad que se aplicarán en algunas naciones y será casi imposible que los deportistas se trasladen.

En febrero, José Ramírez iba a defender su título superligero ante Viktor Postol, en China, pero la pelea se suspendió.

El CMB espera que se puedan realizan peleas de box para el mes de junio (Foto:EFE)

Mauricio ejemplificó que Vicktor está Ucrania, y si por alguna razón no puede salir del país, no podemos afectar a Ramírez, si él quisiera hacer una pelea antes. “Vamos a manejar total y exclusivamente caso por caso todo para tratar de apoyar a todos y no lastimar a nadie”.

Añadió: “La realidad es que nadie está entrenando de alto rendimiento por razones obvias. Vamos a contemplar escenarios en caso de que los peleadores no den el peso. En esta situación todo es posible, no nos vamos a cerrar a nada porque sería de muy poco criterio no tener la apertura a contemplar opciones cuando todos estamos viviendo algo inesperado”.

