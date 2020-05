México y EEUU acordaron extender por 30 días las restricciones al tránsito en la frontera por COVID-19

La Cancillería mexicana dio a conocer el acuerdo este martes (Foto: Mike Blake/ Reuters)

Los gobiernos de México y de Estados Unidos anunciaron este martes que han acordado extender por 30 días más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común, tras revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19 en ambos países.

Las restricciones continuarán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo. “Ambos países continuarán buscando coordinar las medidas sanitarias en la región fronteriza”, señaló la Cancillería mexicana.

La decisión no es una sorpresa. La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, informó que las restricciones a los viajes no esenciales, es decir, los de recreación y de visita a familiares entre los dos países, tendrán que ser extendidas más allá del 19 de mayo.

Las restricciones se impusieron a mediados de marzo, cuando la epidemia comenzaba su avance más intenso en ambos países (Foto: Mike Blake/ Reuters)

“Ambos países acordaron permitir los viajes esenciales, pero no los no esenciales. Los viajes esenciales incluyen comercio y trabajo. Los viajes no esenciales incluyen compras, actividades recreativas y visitas familiares rutinarias. Esa restricción fue extendida a mediados de abril y expirará el 19 de mayo, pero puede volver a extenderse.”, dijo en un video difundido a través de su cuenta de Twitter.

A mediados de marzo, ambas naciones norteamericanas acordaron limitar la movilidad entre ambos países como una estrategia para frenar la propagación de la pandemia. Al respecto, Landau manifestó su decepción, ya que algunos reportes han señalado que ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes de ambos lados de la frontera no están acatando seriamente las restricciones.

Hace un par de semanas, la administración de Donald Trump emitió una nueva alerta de salud a todos sus ciudadanos que habitan en territorio mexicano para que regresen a su país si no quieren permanecer en el extranjero “por tiempo indefinido”, en medio del peor momento de la epidemia de coronavirus.

El gobierno estadounidense había advertido a sus conciudadanos de regresar a su país si no querían pasar fuera un "tiempo indefinido" (Foto: Daniel Becerril/ Reuters)

“Actualmente existen opciones de vuelos comerciales internacionales en México. Los ciudadanos estadounidenses que deseen regresar a los Estados Unidos deben hacer arreglos comerciales lo antes posible a menos que estén preparados para permanecer en el extranjero por un período indefinido”, indicó la Embajada estadounidense en México.

El gobierno de los Estados Unidos no prevé organizar vuelos de repatriación en México en este momento

El anuncio siguió por horas al que dieron a conocer Estados Unidos y Canadá. Ambos países acordaron este martes mantener el cierre de la frontera que comparten a viajes no esenciales hasta el próximo 21 de junio.

Información en desarrollo