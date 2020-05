“Dijimos no”: López Obrador anunció que habrá regreso a clases a pesar de que 16 estados anunciaron el fin del ciclo escolar

(Foto: Cortesía Presidencia)

A pesar de la negativa de 16 estados para regresar a clases presenciales este ciclo escolar, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguraron que los municipios marcados en “verde” por el semáforo de regreso de actividades, volverán a las aulas.

“Había la sugerencia de que no se regresaba a clases en todo el país y dijimos no, porque son realidades distintas y se trata de la educación”, expresó el mandatario en su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, son las entidades que ya se han manifestado en contra del regreso a clases a partir del 18 de mayo.

En pleno Día del Maestro en México, López Obrador insistió en que las clases se reanudarán de manera regionalizada.

“Ya nos han ayudado mucho los padres de familia, los niños, el esfuerzo que han hecho, entonces no es tomar una decisión muy cercana a lo autoritario, se podría decir, con eso ya se termina el curso, el ciclo escolar, imagínenese, todo mayo y todo junio y va a haber lugares en donde se pueda de acuerdo a las proyecciones, reiniciar. Optamos por definir de acuerdo a las características de cada región como se vayan presentando los hechos, no así de manera uniforme, homogénea, porque no es así México. Tenemos que tomar en cuenta la opinión de maestros, tiene que haber acuerdo, tenemos que tomar en cuenta la opinión de las autoridades locales. El lineamiento del gobierno federal es que el regreso a clases se dé de acuerdo a cada situación en el país”.

Esteban Moctezuma aseguró que “no hay nada que temer” y habrá un regreso de forma segura a las aulas.

Según el titular de la SEP habrá “comités de salud” que se van a encargar del filtrado en los accesos escolares para guardar la sanidad, pidió a los padres revisar a sus hijos antes de dejarlos en la escuela y mirar algunos signos como la temperatura.

“Hay cosas que llegaron para quedarse... algunas enfermedades como la influenza", estableció el funcionario como parte de la nueva normalidad.