Tras señalamientos de la prensa internacional, en CDMX se creará comisión científica para analizar número de muertes por COVID-19

Con esta comisión se buscará “conocer con criterios científicos y técnicos, el número de decesos por sospecha, probabilidad o confirmación de COVID-19” . (Foto: Guillermo Arias/AFP)

En las últimas semanas, el gobierno de la Ciudad de México ha sido señalado por diferentes medios internacionales, desde The New York Times hasta Sky News, por no reportar las cifras reales de fallecimientos de COVID-19. Ante esto, las autoridades capitalinas dieron a conocer que se conformará una comisión científica para analizar el registro de defunciones.

A través de un comunicado, el gobierno informó que “la Comisión mantendrá un carácter técnico y estudiará el registro de defunciones con el fin de comunicar con mayor transparencia y elaborar los análisis científicos a las estadísticas que arroja la pandemia por COVID-19”.

La creación de esta nueva comisión se acordó en una Reunión Extraordinaria del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Ciudad de México, encabezada por la secretaria de Salud local, Oliva López. En el documento también se señaló que con este mecanismo también se buscará “conocer con criterios científicos y técnicos, el número de decesos por sospecha, probabilidad o confirmación de COVID-19”.

Según las autoridades, la función de esta Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad por COVID-19 será de vital importancia para apoyar lo establecido en el Protocolo de actuación interinstitucional para el manejo de personas fallecidas, por sospecha o confirmación, del nuevo coronavirus.

Medios internacionales como The New York Tomes criticaron a las cifras del gobierno. (Foto: Cristanta Espinosa Aguilar/ Cuartoscuro)

Esta comisión trabajará en conjunto con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades; la Dirección de Epidemiología de Servicios de Salud Pública de la capital; los Comités Jurisdiccionales de Vigilancia Epidemiológica y Hospitalarios de Vigilancia de la Mortalidad, con la finalidad de tener una relación con el reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Respiratoria.

La comisión científica estará encabezada por los epidemiólogos Christopher Edward Ormsby Jenkins, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), y el doctor Arturo Galindo Fragua, del Instituto Nacional de Cienncias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Cabe recordar que desde hace unos días, medios internacionales han criticado las cifras oficiales que ha dado el gobierno de la Ciudad de México. El Times, por ejemplo, apuntó que el dato debía ser tres veces superior, según documentos a los que tuvo acceso, así como declaraciones anónimas de tres funcionarios al interior de la administración de Claudia Sheinbaum.

Las autoridades mexicanas han negado y explicado sus razones por las cuales no se conocen todos los fallecimientos. (Foto: Carlos Jasso/Reuters)

El Wall Street Journal y el diario español El País también expusieron sus razones por las cuales piensan que las autoridades mexicanas no han dado a conocer los números reales de la pandemia. Ante esto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que los fallecimientos no siempre se pueden demostrar debido a la gravedad de los pacientes.

“Las muertes de las personas que padecen COVID-19 no siempre se pueden demostrar, pues llega con frecuencia en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio”, explicó a través de un video en su perfil de Twitter.

Otro medio que señaló las cifras del gobierno de la Ciudad de México fue el canal de televisión británico, Sky News. En este caso, la investigación se basó en una declaración de una fuente anónima, la cual dijo que las cifras oficiales “están subestimando la tasa de mortalidad real por un factor de al menos cinco”.

Hasta el corte del miércoles 13 de mayo, las autoridades sanitarias de la capital confirmaron 10,946 casos de COVID-19 totales, así como 1,057 muertes a causa de esta enfermedad. A nivel nacional, las cifras de personas contagiadas fue de 40,186, mientras que los fallecimientos llegaron a 4,220.

