México podría contabilizar hasta 16,795 muertes por COVID-19 en los próximos tres meses, de acuerdo con estimaciones del IHME

Las estimaciones exteriores de contagios y muertes para la pandemia por coronavirus que vive México no se han hecho esperar. Ahora el Institute for Heatlh Metrics and Evaluation (IHME) con sede en la universidad de Washington lanzó un modelo matemático predictivo que augura 16,795 muertes en el peor de los escenarios.

Hasta el último día de abril, el estudio se había concentrado únicamente en los estados norteamericanos, mismos que son una de las referencias más consultadas por la Casa Blanca y el presidente Donald Trump, de acuerdo con los datos de El Universal; sin embargo, más países llegaron a su lista para la revisión de mayo.

Para los resultados del territorio Azteca únicamente tomaron en cuenta las estadísticas de los estados de Baja California, Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y el Estado de México. Advirtieron, que los números podrían ser incluso más grandes si se tomara en cuenta todo el país.

En este contexto, para México presentaron una predicción de 6,859 muertes a partir del 12 de mayo y hasta el mes de agosto. El número, en realidad, podría variar desde los 3,578 casos en el mejor de los escenarios o dispararse hasta los 16,795 en el peor.

El doctor Rafael Lozano, involucrado en el modelo de cálculo, reveló en una entrevista al periódico El Universal que podrían tratarse de predicciones muy optimistas, pues todavía no se incluye la variable de los planes para el “regreso a la normalidad” que presentó el gobierno federal el 13 de mayo.

Aunque reveló que es difícil proyectar las cifras de todo el país con los primeros resultados, observa que la tendencia es ascendente, aunque en algunos estados ya presentaron descensos, y reveló que la predicción está por debajo de otras naciones europeas o Estado Unidos.

Otro de los líderes del proyecto, el doctor Christopher Murray, aseguró al medio de circulación nacional que México todavía está en las “fases tempranas de la epidemia”, aunque el gobierno federal anunció la tercera fase por contagios.

En las estimaciones, señalan que la capital mexicana sería la entidad con más muertes al llegar a 3,414, mientras que Baja California ocuparía el segundo lugar con 1,171 fallecimientos y Tabasco el tercero con 660 decesos. Al fondo se encuentran Puebla con 312, Quintana Roo con 465, Sinaloa con 292 y el Estado de México con 544.

Entre las variables que se tomaron en cuenta destaca que los hospitales en el sistema de salud mexicano comienzan a presentar una saturación de servicios y de camas con acceso a respiradores o en la Unidad de Terapia Intensiva.

Sin embargo, puntualizaron que las estimaciones tienen mucha incertidumbre, pues podrían ser todavía peores porque “las pruebas para COVID-19 están muy por debajo de las infecciones estimadas en la mayoría de los estados y no se han logrado concretar todavía un incremento en los exámenes”.

El próximo modelo predictivo de IHME para México podría llegar el fin de semana del 16 de mayo, mismo que contará con la incorporación de otros 11 estados con una gran tasa de mortalidad para completar el 90% del territorio nacional.

En México, por otra parte, el doctor Roberto A. Vázquez de la Universidad La Salle y encargado de desarrollar la “Plataforma para el monitoreo y predicción del COVID-19″ reveló que de acuerdo con el modelo logarítmico sigmoidal, el pico máximo de casos se presentará el 25 de mayo y la primera ola de la epidemia en el país se extenderá hasta mediados de octubre.

Sin embargo, será hasta septiembre que las fatalidades diarias por COVID-19 caerán por debajo de los cien casos diarios, de acuerdo con el mismo modelo, abreviado como logsig.

