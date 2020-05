“Jamás haríamos algo así”: López Obrador rechazó amenazas contra la prensa

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO





El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó la amenaza que recibió este miércoles el periódico Reforma, en la cual dijeron, volarían sus instalaciones y aseguró que su gobierno no tiene nada que ver con la intimidatoria.

Tras la publicación que este día hizo el periódico Reforma, en la que asegura que recibió amenazas por criticar al presidente López Obrador, el titular del Ejecutivo se desmarcó de las agresiones y las descalificó.

"Hoy viene en el periódico Reforma, o lo expresan, que recibieron una amenaza de que van a tener una agresión porque nos están cuestionando a nosotros. Bueno, nosotros descalificamos cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas.

Nadie será censurado, no vamos a actuar como era antes, se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir, desde luego el derecho a la crítica y condenamos cualquier amenaza que se haga hasta en nuestro nombre", enfatizó.

El presidente reconoció que existen diferencias con Reforma, las cuales consideró que continuarán debido a que tienen diferentes posturas; y el grupo editorial representa "el pensamiento conservador".

"Ya sabemos que tenemos diferencias con el Reforma, las vamos a seguir teniendo, porque pensamos distinto. Ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México y son los que se oponen a la transformación porque quieren mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios que imperó en México desde hace mucho tiempo.

No fue casual, repito, que ese periódico se haya creado, se haya constituido durante el sexenio de Salinas de Gortari, pero de ahí a que nosotros vayamos a llevar a cabo un acto represivo hay un mundo de diferencia. Eso no, jamás haríamos algo así por nuestros principios, por nuestros ideales, porque nos estaríamos negando a nosotros mismos, un acto de deshonestidad y lo que estimo más importante en mi vida es la congruencia, la honestidad", explicó López Obrador.

Sobre el tema puntualizó, que ni él ni su gobierno tienen algo que ver con algún tipo de amenaza al diario pues su administración no es autoritaria y se garantizan las libertades.

“Entonces, no tenemos nada que ver y no hay nada que temer, nosotros no somos autoritarios, somos demócratas, están garantizadas todas las libertades”, indicó el mandatario mexicano.

El periódico Reforma difundió este jueves que ayer recibió una amenaza telefónica, en la que un hombre advirtió que volarían sus instalaciones si no “corrige” su crítica contra el presidente López Obrador.

El hombre se presentó como ser integrante del Cártel de Sinaloa señaló que el diario ya sobrepasó la línea.

A las 8:42 horas del miércoles, el individuo que se identificó como “Diputado federal de Lozoya” exigió que el periódico ya no esté “difamando” al presidente.

“Todo el Cártel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador. Es en serio: ya están sobrepasando la línea”, advirtió esta persona con acento norteño.

El supuesto diputado reclamó una nota publicada ayer en los periódicos de Grupo Reforma, en la que se presenta una línea de tiempo con las declaraciones de López Obrador sobre las pandemia de coronavirus Covid-19, que van del “no pasa nada” a la emergencia.

En la nota, las declaraciones van acompañadas cronológicamente de la evolución de contagios y muertes por el virus en el país.

"Su empresa subió un video denigrando, vaya, casi burlándose del Presidente de la República”, reclamó. “Por eso hacemos esta llamada, porque esto que están haciendo ya, ya, sobrepasó la línea”.

El hombre pide pasar su mensaje al jefe de redacción, advirtiendo que, si no es así, “vamos a ir a leerle la cartilla”.

“Dígale que no esté difamando al Presidente de la República, que no esté traicionando a la Patria, porque, si no, las oficinas de ahí de su pinche periódico, así dígaselo, las vamos a volar“, amenaza.

“Nomás dígales lo que le dije: es la última vez que suben algo de él ”, continuó, alertando antes de colgar que “faltan pocos días”.

La mujer que recibe la llamada le indica que puede comunicarlo con alguien de redacción, pero el hombre cuelga.

Según Reforma, por los datos registrados de la llamada, se detectó que se realizó de un teléfono de Mexicali, Baja California, estado gobernado por el morenista Jaime Bonilla.