Así funcionará el sistema para poder visitar Six Flags México en la “nueva normalidad”

La compañía Six Flags presentó un nuevo sistema de reservaciones para limitar la capacidad del parque de diversiones y cumplir con las medidas de sana distancia recomendadas por las autoridades de sanitarias, una vez que se anuncie su fecha de reapertura.

“Para facilitar escenarios de capacidad limitada y evitar la decepción de los visitantes en la entrada del parque, por el momento, solicitaremos a todos los visitantes que realicen una reservación previa antes de su llegada al parque”, expuso la empresa.

El pasado 14 de marzo el parque anunció el cierre de su unidad en la Ciudad de México y del Hurricane Harbor Oaxtepec, en Morelos.

“Sin un sistema de reservaciones, existe el riesgo de que se presenten más visitantes de los que podamos recibir. Nuestro sistema de reservaciones permitirá a los visitantes saber con anticipación y antes de llegar al parque, si se les permitirá ingresar”, estableció la compañía en su comunicado oficial.

¿Cómo hacer una reservación?

Cualquier persona con boleto del día, pase anual o membresía, deberá hacer una reservación electrónica en su página. La empresa asegura que el proceso dura de cinco a siete minutos y el usuario deberá identificarse con el número de pedido en línea, número de boleto o pase anual.

Luego de ese paso, el parque de diversiones se comunicará con el usuario vía correo o mensaje de texto el día antes de su visita para verificar si aún planea venir y si todavía se siente saludable.

Cabe mencionar que este sistema de reservaciones se pondrá en línea para cada parque poco antes de que se reanuden las operaciones. Durante la fase de reapertura inicial, solo los socios de membresías y socios de pase anual tendrán acceso al sistema.

Después de un periodo establecido, también se invitará a otros visitantes con cualquier otro tipo de boleto a realizar reservaciones.

Si una fecha está completamente reservada, los visitantes tendrán la opción de unirse a la lista de espera y serán contactados si otros visitantes cancelan.

Cabe resaltar que las personas que no cuenten con reservación no podrán ingresar al parque. Si hay capacidad disponible y se puede hacer una reservación para el visitante en ese momento, se hará, sin embargo, la compañía expresa que ello no está garantizado.

Por otro lado, en una conferencia de prensa, Michael Spanos, CEO de la compañía a nivel mundial, reconoció previamente que justo en México no les iba bien por dos situaciones.

La primera es que hubo una reducción y cancelación de visitas al parque derivado de la austeridad del Gobierno federal, que permeó en un menor gasto que hacen las escuelas públicas en visitas escolares al parque.

El segundo es el accidente en el que murieron dos personas en La Feria de Chapultepec en el 2019, el cual mencionó, generó una aversión hacia los juegos mecánicos o parques temáticos entre los ciudadanos.

Disney también acepta reservas

Otra de las empresas de escala mundial que decidió operar con reservaciones para su próxima reapertura fue Walt Disney World en Orlando, Florida.

Por ahora, las autoridades de Florida no han dado una fecha para la reapertura de los parques temáticos, atracciones y hoteles de Orlando, que están cerrados desde mediados de marzo como consecuencia de la propagación del COVID-19.

Disney anunció que la reapertura de sus parques se va a hacer de una manera gradual y con medidas especiales para prevenir el contagio del nuevo coronavirus.

También ha dicho que van abrir antes los restaurantes y tiendas que las atracciones. Un ejemplo es la reapertura parcial del centro comercial y de ocio Disney Springs, en la zona de Orlando, que está prevista para el próximo 20 de mayo.

