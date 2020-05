“Mi papá te va a venir a matar a la hora de la salida”: cómo es ser maestro en zonas del narco

El documental “Niños de la Narcozona”, es un breve retrato de una perspectiva que rara vez se ve en televisión o en los medios: ¿Cómo influye el narco en la mentalidad de los niños que crecen rodeados de violencia? y ¿Cómo es enseñar a esos niños?

“Si tu traes un muerto, yo quiero traer cuatro o cinco muertos. Yo quiero ser el ‘chido’. Esa es la mentalidad del barrio". Esa es una declaración de un joven de unos 18 años que creció dentro del contexto de narcotráfico en México.

El documental, producido por el The New York Times, es un reportaje en el que una maestra de preescolar y primaria, y el joven ya mencionado, hablan sobre esa realidad, haciendo pensar en qué significa eso para el país y la mente de los jóvenes.

El problema principal que resaltan ambos personajes (cuyos rostros fueron cubiertos para proteger sus identidades), es que los niños tienen familiares dentro del narco y eso los influye hasta que la violencia que ejercen sus padres y tíos, se traslada a ellos.

El joven anónimo declara: “(Vivir con narcos se hace) algo normal y ves (a un miembro del narco) como un superhéroe. Porque creces en ‘el barrio’ y tus superhéroes son los que acaban de salir de la correccional, del reclusorio, de la penitenciaría, de los anexos y te cuentan sus ‘pato aventuras’ y tu vienes a creer que son superhéroes”.

La maestra, cuya identidad no se dio a conocer, señala: “En casa, o tienen un hermano o un papá que se dedica a esa ‘actividad laboral’. Lo llevan en la piel, eso es lo complicado. ¿Cómo decirle a un niño ‘el narco es malo’, ‘el narco hace daño’, si resulta que papá es narco, es el gatillero, es el que la vende o es (el ‘chingón’) de la colonia? El niño se bloquea y te anula”.

Las experiencias, en el caso de estos niños, resulta especial, ya que esos familiares, dentro de su papel en el narco, son responsables de las muertes de cientos o miles de personas, y tienen un estilo de vida que antepone su seguridad ante la de cualquier otra persona.

Así describe Everardo González, el director el documental lanzado en diciembre de 2019.

Por otra parte, resulta atemorizante la forma en que la violencia se traslada a los niños. La maestra cuenta de casos en los que profesores han desaparecido por el simple hecho de reprobar a un hijo del narco.

La profesora cuenta la historia de un niño de apenas cinco años que la amenazó después de que casi le entierra un objeto a un compañero de clase.

Ese niño estaba a punto de enterrarle una vara a otro niño. Le brincó para enterrársela en el vientre. […] Me dijo que [lo hacía] porque él quería hacerlo. Y le dije que estaba mal […] Me amenazó. Me dijo: ‘mi papá te va a venir a matar a la hora de la salida. Tiene un cuerno de chivo’ […] ¿Cómo es posible que seas un niño de cinco años de edad y me amenaces?