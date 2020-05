La SEP pidió a escuelas privadas llegar a un acuerdo con padres de familia para el pago de colegiaturas

La SEP pidió a padres y escuelas llegar a un acuerdo para el pago de colegiaturas para evitar conflictos que afecten más a alumnos y maestros (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) pidió a las escuelas y padres de familia llegar a un acuerdo en relación al pago de colegiaturas con el fin de que profesores y trabajadores puedan recibir el pago de su sueldo. La propuesta surgió originalmente por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La SEP publicó un comunicado en donde solicitó a ambas partes el no poner en riesgo el periodo de educación de los estudiantes y reiteró que la crisis causada por la pandemia de coronavirus “no exime ni libera a las partes de sus obligaciones y recomienda no tomar alguna medida administrativa que afecte a los alumnos en la continuidad de sus estudios y del ciclo escolar 2019-2020″ y las llamó a llegar a un acuerdo en común que no afecte a ambas partes.

A su vez se refirió a que las escuelas particulares deben entender que la crisis puede afectar la economía de muchos “para superar la presente situación de emergencia sanitaria, derivada del COVID-19 y sus repercusiones económicas, los colegios particulares deben ser flexibles; las escuelas deben cubrir los sueldos de las y los maestros, y considerar las necesidades de madres y padres de familia que han perdido ingresos o el mismo empleo”.

La secretaría analiza volver a clases en lo que concluye el periodo de Sana Distancia (Foto: Cuartoscuro)

En caso de que se requiera una mediación, la SEP refirió a que Profeco es la instancia en la cual ambas partes podrían llegar a un acuerdo para mantener una relación cordial durante el periodo de cuarentena, a lo que el comunicado refiere que: “A pesar de que no haya clases presenciales, las escuelas públicas y particulares deben mantener su compromiso con los alumnos y asignar actividades o tareas, para cumplir con los planes y programas de estudio.”

La secretaría pidió a las instituciones académicas no despedir a sus trabajadores y mantener a los profesores y mantener los pagos puntuales apoyándose en colegiaturas y con planes de educación a distancia. Esto debido a que la extensión del periodo de Sana Distancia para reducir el número de contagios lo cual aplazó hasta el mes de junio. Por lo que muchas escuelas han desplazado las fechas de retorno a clase hasta el mes de agosto.

Para las escuelas públicas, la SEP refirió que deberán mantener los planes de educación a distancia e informó que: “A pesar de que no haya clases presenciales, las escuelas públicas y particulares deben mantener su compromiso con los alumnos y asignar actividades o tareas, para cumplir con los planes y programas de estudio”.

Más de 28 millones de alumnos de educación básica y media superior vieron afectados sus ciclos escolares por la pandemia de COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

Hasta el momento la SEP continúa utilizando los espacios gubernamentales como lo son canales de televisión pública para poder ofrecer material didáctico y programas relacionadas con los cursos dependiendo el grado de estudio, lo que ha permitido no suspender en su totalidad el año escolar, esto apoyándose en el programa “Aprende en Casa” coordinado por la secretaría.

Debido a la contingencia por el COVID-19, alrededor de 28 millones de alumnos de educación básica y media superior, además 1.2 millones de escuelas y centros educativos vieron sus actividades afectadas por la pandemia, lo que ha causado una parálisis de actividades económicas y académicas en todo el país.

La SEP informó que ya se integraron 11 millones 111 mil 458 estudiantes incluyendo alumnos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en la plataforma digital Google para Educación.

