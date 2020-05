Ejercicio de fact checking corroboró que ni Sedesol ni Bansefi, ni Mexpost dan tarjetas alimentarias por coronavirus

Ejercicio de fact checking corrobora que ni Sedesol ni Bansefi, ni Mexpost dan tarjetas alimentarias por coronavirus (Foto: Pixabay)

A inicios de abril de 2020 comenzaron a circular anuncios en redes sociales en los que los emisores se aprovechaban de la vulnerabilidad de la población afectada por la crisis de COVID-19 para engañarlos haciéndoles creer que podrían recibir apoyo para tramitar Tarjetas para el Bienestar o una supuesta tarjeta alimentaria de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y otras dependencias.

Tanto el gobierno de México, a través de sus páginas oficiales, como medios de comunicación digital e impreso del corte de Animal Político y AFP dieron a conocer que el Estado no utiliza páginas oficiales como intermediarias para tramitar tarjetas o apoyos, tal como lo señalaban dichos anuncios en los que se invitaba a la población a solicitar el beneficio de un supuesto plan alimentario como medida de emergencia ante el incremento del coronavirus y de la contingencia sanitaria derivada de éste.

En redes circuló a través de diferentes cadenas un localizador de recursos uniforme o url (por sus siglas en inglés) totalmente fraudulento que era el que se encargaba de engañar a los usuarios presumiendo de la posibilidad de conseguir el apoyo alimentario a través de tarjetas de Sedesol, Bansefi o Mexpost, así como de otras dependencias de gobierno.

Sin embargo y de manera afortunada, fue la primera semana de abril que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México por medio de la Policía Cibernética dio aviso a la ciudadanía sobre el falso anuncio gubernamental, mismo que se promocionaba a través del mencionado enlace fraudulento.

A inicios de abril de 2020 comenzaron a circular en redes anuncios que se aprovechaban de la vulnerabilidad de la población en medio de la contingencia sanitaria (Foto: Pixabay)

A manera de gancho, el mensaje que empleaban los estafadores mencionaba que ya se contaba con un gran número de beneficiarios (un millón cuatrocientos mil), a través de tarjetas otorgadas por las instancias mencionadas anteriormente y, para sumarse al supuesto “círculo virtuoso”, los estafadores invitaban a la población a solicitar el “beneficio”, además de compartir el mensaje entre sus contactos de Whatsapp a fin de continuar con el trámite. Incluso para el 2 de mayo la engañosa url atribuía los beneficios a Mexpost, perteneciente el Servicio Postal Mexicano.

Cabe señalar que la publicación digital independiente Animal Político señaló que dicho link era nada más y nada menos que una herramienta de phishing, es decir un conjunto de técnicas de ingeniería social que buscan hacerse pasar por una persona o institución con el objetivo de aprovecharse de la confianza que las personas tienen en ésta a fin de manipularla y orientarla de manera que realice acciones que no debería hacer.

Valiéndose de la necesidad y de la angustia de las personas en un contexto como el que se vive a partir de la pandemia de coronavirus, los estafadores fueron detectados por la Policía Cibernética en su afán por hacer uso malicioso de los datos personales de la ciudadanía. Por lo anterior, es de gran relevancia que la población aumente sus precauciones ante este y cualquier tipo de anuncio que remite a los sitios de internet que por supuesto no coinciden con los portales oficiales, pues éstos no usan sus páginas para ese tipo de promociones y, por si fuera poco, hay instituciones que los delincuentes anunciaron que ya no siquiera corresponden a la administración actual, como lo es el caso de la Sedesol.

A continuación una lista de las páginas que el mismo gobierno de México ha compartido a través de sus links oficiales, a fin de evidenciarlas y de prevenir a la población sobre su malicia, así como de la falsedad de sus aseveraciones:

https://www.gobmx.world/p/blogpage.html

https://tarjetas.global/solicitud-tarjeta-alimentaria-aquii/

https://www.deconejo.net/?ref=shareN

https://www.idayloans.info/?ref=shareN

https://www.gobmx.world/p/blogpage.html

https://tarjetas.global/solicitud-tarjeta-alimentaria-aquii/

https://www.deconejo.net/?ref=shareN

https://www.idayloans.info/?ref=shareN

https://www.facebook.com/Bonos-por-Cuarentena-100270241640247/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDrtrdmgQZW1ZTKHA_057hebhFOHOI-k2spkYxHI1KuE1KRs_5ur9F-OJQo0Tlry99LZdbVdqOTENJc

https://estaras-bien-gob.blogspot.com/?ref=share

https://ayudas-hum-gob.blogspot.com/?ref=promo&fbclid=IwAR2QCWxXZPbT-YAq2dvetp0z3staMxV7nqeK81YXRJDowdJKYNZofkVDVQA

https://ayudas-hum-gob.blogspot.com/?ref=promo&fbclid=IwAR2QCWxXZPbT-YAq2dvetp0z3staMxV7nqeK81YXRJDowdJKYNZofkVDVQA

https://www.cuarentena.life/?ref=SharesN

https://salario-rosa.blogspot.com/?ref=promo&fbclid=IwAR1ROuKRZI8H_vET4C1Lq91rluWSqN2t2B_Pb9o9DaimNsV0oIvSugU05KA

https://www.coratests.net/2020/04/solicitar-tarjeta-bienestar-mediante-el.html?m=1

https://www.facebook.com/search/top/?q=tarjetas%20bienestar&epa=SEARCH_BOX

https://www.coratests.net/2020/04/tarjeta-alimentaria-cuando-se-carga.html

https://www.coratests.net/2020/04/solicitar-tarjeta-bansefi-prospera.html

https://www.coratests.net/2020/04/entregas-tarjetas-bansefi-prospera.html

https://www.coratests.net/2020/04/solicita-o-duplica-monto-de-la-tarjetas.html

https://www.coratests.net/2020/04/solicitar-tarjeta-ticket-nacion.html

