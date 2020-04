Al ser cuestionado si en la conferencia se podría ser más preciso en sus comentarios, el mandatario contestó que no es necesario, ya que “caen por su propio peso”. “¿Ustedes creen que no aburre abrir un periódico, El Universal, por ejemplo, o el Reforma, y no encontraran nada bueno del gobierno? Todo malo, todo malo; pero no sólo las notas, los articulistas supuestamente independientes, todos”, aseveró.