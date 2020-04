“Es de sabios cambiar de opinión, el tener capacidad para rectificar, no regodearnos en el error, no caer en la autocomplacencia, sino poder rectificar y eso también se reconoce, eso es meritorio. Ojalá y para el lunes ya no tengamos el 13 por ciento que se tiene ahora de incumplimiento, que se reduzca lo más que se pueda. Yo tengo confianza que esto va a suceder”, expresó López Obrador.