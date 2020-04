El caso de la doctora que se amparó para no atender casos de COVID-19 y de cuya situación se supo hace poco más de una semana. El tema no residía en omisión de obligaciones, sino en evitar que ella y su hijo mejor que padece de artritis se contagiaran del virus. En retrospectiva, habría que recordarse que por el estado de salud del menor de edad, éste se encontraba dentro de la población de riesgo, especialmente cuando su madre trabajaba para el Instituto de Salud del Estado de México, ubicado en Naucalpan sin las menores medidas sanitarias que evitasen que contrajera el coronavirus. Afortunadamente, Gabriel Regis López, juez Decimosexto de Distrito en materia administrativa le otorgó el amparo a la doctora, además de establecer que éste se debía establecer sin descuentos por faltar al trabajo que, de no ser acatados, no podría repararse el derecho humano de la salud y de la vida.