Desde que ocurrieron los brotes y se dieron los informes de contagios en las diferentes torres del Grupo, los empleados que estuvieron en contacto con sus compañeros ahora infectados por COVID-19, fueron enviados a sus casas, aunque no con las medidas correspondientes, pues cuando se tiene sospecha de haber contraído la enfermedad, los afectados al menos han de pasar 15 días en aislamiento para descartar cualquier posible propagación. No es el caso de los colaboradores de Salinas, pues sólo les dan unos días para evaluar síntomas y de reincorporarse en caso de que no tengan “nada”.