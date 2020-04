“Creo que se equivocó mi amigo Javier a la Torre anoche que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error como los cometemos todos y además hizo uso de su libertad y cada uno puede expresarse, no debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista”, dijo el jefe del Ejecutivo.