“Las autoridades del pueblo se reunieron y plantearon escenarios en los que nos dimos cuenta que no íbamos a salir bien librados. El centro de Salud no tiene la capacidad de dar respuesta técnicamente a un infectado. Con lo que se requiere y los insumos que se necesitan en la clínica de salud, nos vemos muy limitados. Con que se presente un caso ya no la libramos, no la contamos”, reconoció Hernánez Santibáñez, tesorero del municipio, a La Silla Rota.