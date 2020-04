“Estábamos en Ciudad Juárez, no podías dormir en las noches porque desde muy chico tenías problemas que después te curaron el alcohol, por eso tienes tan buen humor en la vida; y estábamos tratando de dormir porque cada que nos veíamos dormíamos todos en el mismo cuarto, no sé porque, y José Eduardo no podía dormir por lo que dijo ‘voy a poner un audio que me recomendó mi psicólogo para poder dormir’”, recordó la aún esposa de Mauricio Ochmann.