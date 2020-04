"Y así todos los días noticias falsas, pero no han logrado su propósito de desprestigiar a nuestro país y de desprestigiar al gobierno. Editoriales, diarios famosos del mundo en contra nuestra y creo que desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un gobierno como ahora. Pero afortunadamente contamos con el apoyo y el respaldo de millones de mexicanos. No les vamos a fallar, no vamos a traicionar al pueblo”, expresó.