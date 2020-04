A pesar de que en los primeros minutos del video, David asegura que no es irresponsable por ir al supermercado padeciendo COVID-19 porque va en un horario “donde casi no hay gente” y lleva puestos guantes y cubrebocas, en las imágenes de su visita al comercio es posible observar que en los pasillos no había espacio suficiente para que el youtuber mantuviera las medidas de sana distancia.