Lo que decía el audio insertado en el video era terrible. Una mujer le hablaba a otra mientras lloraba y le aseguraba: “Acabo de llegar del Hospital Posadas, estoy re mal, no sabés lo que vi en el Hospital. Me enteré en la reunión que hay tres pisos llenos de coronavirus y no lo quieren decir a nadie porque es un hospital nacional (…) hay cualquier cantidad, es una pandemia ya... y la gente no sabe nada, Nati (…) Nosotros que somos de la Iglesia tenemos que difundir esto. Yo no voy a poder ir a la reunión porque vine mal, pero haceles escuchar mi audio a todos porque nadie dice nada, lo vi con mis ojos”.