La ''Venecia Mexicana'': el pueblo mágico rodeado de manglares y atardeceres sobre laguna perfecto para escapar de la ciudad

Mexcaltitán, el Pueblo Mágico de Nayarit conocido como la "Venecia mexicana" por sus calles que se convierten en canales cada temporada de lluvias. (Imagen Ilustrativa Visit Nayarit / Infobae)

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Mexcaltitán, una isla de apenas 400 metros de diámetro ubicada en el municipio de Santiago de Ixcuintla, al norte de Nayarit, es el Pueblo Mágico conocido como la “Venecia mexicana”: cada temporada de lluvias sus calles se transforman en canales que residentes y turistas recorren en balsas.

La Secretaría de Turismo le otorgó ese nombramiento por su valor cultural e histórico, pues se le considera la cuna de la mexicanidad y el posible origen del legendario Aztlán, sitio de donde partió la peregrinación náhuatl que culminó con la fundación de Tenochtitlan.

Con apenas 400 metros de diámetro, Mexcaltitán es una de las localidades más pequeñas de México con nombramiento de Pueblo Mágico. (Imagen Ilustrativa Visit Nayarit)

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) señala que la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales, que abraza a la isla, protege el 20% de los manglares del país y registra una temperatura cálida húmeda promedio de 26°C.

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La CONANP registra una temperatura cálida húmeda promedio de 26°C en la zona. (YouTube/ Visit México Oficial)

La mejor época para visitar, según el organismo, es de octubre a marzo. En cambio, si se desean evitar las lluvias, el portal oficial de turismo del estado recomienda asistir de de noviembre a mayo.

Cuando llegan las lluvias, las calles de la isla se convierten en canales navegables rodeados de casas de colores

El fenómeno ocurre cada año. Cuando llegan las lluvias, el nivel del agua sube y cubre las vialidades.

En esos meses, la única forma de moverse entre las viviendas coloridas de techos de teja es a bordo de una balsa.

Los recorridos en lancha por la laguna de Mexcaltitán permiten avistar pelícanos, garzas e ibis en los esteros de Marismas Nacionales. (Imagen Ilustrativa Visit Nayarit)

Fuera de la temporada de lluvias, la isla se recorre a pie en minutos: 360 metros de ancho es todo lo que hay de lado a lado.

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Recorridos en lancha, avistamiento de aves y la Boca de Camichín

Los paseos en lancha por la laguna de Mexcaltitán permiten observar los manglares y avistar aves en los esteros.

La zona funciona como refugio de pelícanos, garzas, ibis y especies migratorias que convierten cada recorrido en un safari fotográfico.

En la Boca de Camichín, donde desemboca el río San Pedro, se produce ostión y se ofrecen recorridos en lancha por sus lagunas. (Imagen Ilustrativa Visit Nayarit)

A unos kilómetros, en la Boca de Camichín —donde desemboca el río San Pedro—, se produce ostión y se ofrecen recorridos en lancha por sus lagunas. Es uno de los puntos más visitados de la costa de Santiago Ixcuintla.

El museo que sostiene que desde esta isla partieron los fundadores de la gran Tenochtitlan

En la plaza central, frente a la iglesia de San Pedro y San Pablo, se encuentra el museo arqueológico ‘’El Origen’'.

El recinto exhibe piezas de diversas culturas mesoamericanas y desarrolla la teoría que identifica a Mexcaltitán con Aztlán, el lugar mítico del que partieron los mexicas antes de fundar Tenochtitlan en 1325.

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Mexcaltitán, considerada por la Secretaría de Turismo como la cuna de la mexicanidad. (Imagen Ilustrativa INAH)

La disposición circular de las calles y el entorno lacustre de la isla son los argumentos geográficos que sostienen esa hipótesis. El nombre del pueblo, en náhuatl, significa “Casa de los Mexicanos”.

Gastronomía local: tamales de camarón, aguachile y pescado zarandeado

La cocina de Mexcaltitán gira alrededor del mar y del producto fresco.

La Secretaría de Turismo recomienda los tamales rellenos de camarón, la sopa y las albóndigas de camarón, el aguachile y el pescado zarandeado como platillos representativos del lugar.

El aguachile es uno de los platillos representativos de Mexcaltitán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restaurantes son de manejo familiar y su oferta cambia según la captura del día. Los pescadores de la isla inician sus faenas desde las tres de la mañana, sobre todo entre mayo y agosto, temporada alta de pesca.

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Cómo llegar: carretera desde Tepic y 15 minutos en lancha sobre la laguna

Para llegar a Mexcaltitán se parte desde Tepic, capital de Nayarit, tomando la carretera hacia Santiago Ixcuintla.

Desde ahí se sigue por la carretera federal 72 y posteriormente la 78, pasando por Sentispac y Aztlán de las Garzas, hasta el embarcadero ‘’La Batanga’'.

La isla de Mexcaltitán, uno de los nueve Pueblos Mágicos del estado de Nayarit. (Imagen Ilustrativa Visit Nayarit)

En ese punto comienza el último tramo: una travesía de 15 minutos en lancha sobre las aguas de la Gran Laguna de Mexcaltitán, rodeada de manglares, hasta llegar a la isla.

Las zonas turísticas se visitan entre las 8:00 y las 18:00 horas, todos los días del año, según la CONANP.