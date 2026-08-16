Susana Zabaleta: Cuántos años le lleva y cómo conoció a Ricardo Pérez

El comediante y miembro de La Cotorrisa reaccionó al supuesto rompimiento con Susana Zabaleta (Redes Sociales)

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En las últimas horas el nombre de Susana Zabaleta ha estado en tendencia en redes sociales, luego de que los rumores sobre una supuesta ruptura con el comediante Ricardo Pérez, con quien tiene poco más de 2 años de relación.

Estos rumores comenzaron por un comentario del influencer Ese Pérez, quien mencionó el rompimiento de la relación del standupero con la actriz dentro de La Casa de los Famosos México 2026, aunque esto ya ha sido desmentido por el propio miembro de La Cotorrisa.

Ricardo Pérez mandó un mensaje en redes sociales confirmando que la relación con Susana Zabaleta continúa, y pese a la diferencia de edad, la pareja continúa con su feliz vínculo e incluso compartieron escenario hace un par de semanas.

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Susana Zabaleta y Ricardo Pérez reaccionaron a rumores de su separación. (Instagram: Ricardo Pérez)

Los rumores sobre el rompimiento con Susana Zabaleta y la respuesta de Ricardo Pérez

Los rumores de una ruptura entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se intensifican después de que Ese Pérez afirmara en La Casa de los Famosos México 2026: “Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ya no están juntos”, según se escuchó en la transmisión 24/7 del reality.

Luego de que ambos guardaran silencio ante los rumores, el comediante se manifestó en redes sociales para responder a los señalamientos. Con un mensaje en su cuenta de X, Ricardo Pérez confirmó que sigue su relación con la cantante y actriz: “Tremenda proyectada que se dio mucha gente con la nota de que según ya terminé”.

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(Captura de pantalla/X)

¿Cuántos años le lleva Susana Zabaleta a Ricardo Pérez?

De acuerdo con la información pública de ambos, Ricardo Pérez nació en noviembre de 1994 por lo que tiene 31 años de edad; mientras que la actriz tiene 61 años, pues nació en Monclova en septiembre de 1964. Esto quiere decir que Susana Zabaleta le lleva 30 años de diferencia al standupero.

Pese a los comentarios sobre la clara diferencia de edad, la pareja se ha tomado esto con humor y no se han visto afectados por ello, al contrario han encontrado en esa disparidad la forma de conectar y convivir.

Así se conocieron Susana Zabaleta y Ricardo Pérez

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez inició tras coincidir en el programa “Divina Comida México” en 2023. Primero mantuvieron una amistad y, con el paso del tiempo, surgió una conexión que llevó a formalizar su noviazgo el 27 de abril de 2024.

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(@susanazabaleta)

De acuerdo con un comentario del propio standupero durante una emisión de La Cotorrisa, fue Susana quien propuso dar el siguiente paso en la relación, cuando le dijo a Ricardo Pérez que le pidiera ser su novia.

La relación entre Susana Zabaleta y el comediante cumplió dos años en el mes de abril, y recientemente Pérez apareció en el escenario del Lunario del Auditorio Nacional durante una presentación de la cantante, lo cual desmiente la versión de una supuesta ruptura.

¿Quién es el exmarido de Susana Zabaleta?

Antes de empezar su relación con Ricardo Pérez, Susana Zabaleta estuvo casada con Daniel Gruener, un director de orquesta y pianista mexicano. Juntos tuvieron dos hijos antes de tomar la decisión de separarse y continuar sus carreras por caminos distintos.

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La actriz confirmó su relación con el comediante . TikTok: @maggy.galla

¿Cuántos hijos tiene Susana Zabaleta?

Susana Zabaleta tiene dos hijos: Elisabetha Gruener Zabaleta y Matías Gruener Zabaleta. Elisabetha, la mayor, nació en 1999 y se dedica a la actuación. Matías, nacido en 2005, es su hijo adoptivo y también ha mostrado interés por la música y la actuación.