Gobierno aclara qué pasa con una línea suspendida por falta de vinculación y cómo reactivarla

La CRT aclaró que la línea no se cancela ni se pierde y se reactiva al finalizar el registro de vinculación. (Cuartoscuro)

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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó este 16 de agosto que las líneas telefónicas con terminación 0 que no completaron su vinculación dentro del plazo quedan sujetas a suspensión, pero aclaró que la línea no se cancela ni se pierde y se reactiva al finalizar el registro.

Según la CRT, la suspensión del servicio se aplicará de forma gradual dentro de las 72 horas posteriores al primer minuto del 16 de agosto para los números que sigan sin vincularse. Para recuperar el servicio basta con completar el proceso ante la compañía telefónica.

El trámite se puede hacer por internet desde el propio celular o de manera presencial, de acuerdo con el comunicado. La CRT señaló que el acceso a las plataformas de registro no requiere saldo, no consume datos móviles y funciona aun con la línea suspendida.

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La CRT indicó que para recuperar el servicio basta con completar el proceso de registro ante la compañía telefónica correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia indicó que en registratulinea.crt.gob.mx se pueden consultar las direcciones de los sitios oficiales de las compañías telefónicas donde se realiza la vinculación. Para el registro solo se pide una identificación oficial vigente con CURP y la CRT afirmó que no se almacenan datos biométricos.

El calendario de vinculación continúa de forma escalonada y el próximo 31 de agosto corresponde a las líneas con terminación 1, según la CRT. También precisó que personas con cualquier otra terminación pueden vincular su línea desde ahora para evitar interrupciones del servicio o filas de último momento.

Registro ante la CTR evita la suspensión del número celular

Cifras de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones al 26 de julio ubican en 68 millones los registros y en alrededor de 76.5 millones los usuarios pendientes de inscribir su línea. EFE/ José Méndez

Las líneas de celular cuya terminación es 1 tienen como fecha límite el 31 de agosto de 2026 para completar el registro obligatorio ante la CTR, un trámite con el que se busca vincular cada chip con la identidad de su titular y evitar la suspensión del servicio.

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El proceso ya dejó atrás su primer corte: las terminaciones 0 vencieron el sábado 15 de agosto. Todavía faltaban alrededor de 76.5 millones de usuarios por inscribir su línea, con base en cifras de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones al 26 de julio, cuando se contabilizaban 68 millones de registros.

La suspensión puede ocurrir 72 horas después del vencimiento

Si el usuario no completa el trámite antes del vencimiento, la compañía telefónica tiene 72 horas para suspender la línea, con interrupción de llamadas, SMS y datos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la fecha límite llega y el trámite no se realiza, la compañía telefónica cuenta con un plazo de 72 horas para suspender la línea. Esa restricción implica la interrupción temporal de llamadas ordinarias, mensajes de texto SMS y datos móviles.

La suspensión no cancela de forma definitiva el número. Aun con la línea restringida, el usuario conserva la posibilidad de comunicarse con números de emergencia como el 911 y con los centros de atención a clientes de su operadora para regularizar su situación.

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El objetivo de la medida es reducir el uso anónimo de teléfonos celulares por motivos de seguridad. En ese marco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido en distintas ocasiones que la estrategia busca disminuir delitos como la extorsión.

La mandataria también ha afirmado que el Gobierno de México no resguarda los datos del registro. Esa información, dijo, queda bajo resguardo de las compañías telefónicas.

Registrar la línea es gratuito y puede hacerse por internet, app o en sucursal

Los números que terminan en 9 pueden registrarse hasta el último día del 2026. Crédito: EFE / J.M. García

El registro de la línea móvil no tiene costo y no exige cambiar de número. Para completar la vinculación, o para reactivar una línea ya suspendida, los usuarios pueden recurrir a tres vías: las plataformas digitales de su compañía, la aplicación oficial del proveedor o los centros de atención física.

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Dicho trámite se realiza con la operadora correspondiente, como Telcel, AT&T o Movistar.

Para quienes no tienen terminación 1, el calendario del resto del año queda así: la terminación 2 vence el 15 de septiembre; la 3, el 30 de septiembre; la 4, el 15 de octubre; la 5, el 31 de octubre; la 6, el 15 de noviembre; la 7, el 30 de noviembre; la 8, el 15 de diciembre; y la 9, el 31 de diciembre. La terminación 0 ya venció el 15 de agosto, aunque sus titulares todavía pueden hacer el trámite para reactivar la línea.

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