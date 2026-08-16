Más de la mitad de los trabajadores en México deberá actualizar sus habilidades hacia 2030

La inteligencia artificial, el pensamiento crítico y la creatividad estarán entre las capacidades más demandadas

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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) prevé que más de la mitad de los trabajadores en México deberán capacitarse o actualizar sus habilidades para evitar quedar obsoletos hacia 2030, en un entorno donde las transformaciones tecnológicas y demográficas modifican de manera constante la organización del trabajo y la demanda de capacidades.

Según el análisis, la adaptación del sistema educativo es necesaria ante la expectativa de que 22% del empleo mundial se transforme y dos quintas partes de las habilidades requeridas cambien o pierdan vigencia entre 2025 y 2030.

De acuerdo con estimaciones del Foro Económico Mundial, 54 de cada 100 trabajadores en México tendrán que prepararse para desempeñar funciones distintas o actualizar sus conocimientos antes del cierre de la década.

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Alrededor de 95% de las empresas en el país anticipan que la inteligencia artificial modificará sus operaciones, lo que incrementa la urgencia de alinear la formación de talento con las nuevas necesidades del mercado laboral.

Inteligencia artificial y habilidades humanas, combinación indispensable

El estudio realizado por el IMCO identifica que la competitividad dependerá de la combinación entre tecnología y habilidades humanas.

Señala que tres de las cinco capacidades que los empleadores consideran más relevantes hacia 2030 corresponden a habilidades sociales, pensamiento crítico y creatividad.

El informe destaca que la inteligencia artificial y el análisis de datos, la flexibilidad y la agilidad concentran 93% de la demanda proyectada, seguidos por el pensamiento creativo, la resiliencia, la ciberseguridad y la capacidad de liderazgo.

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La transformación tecnológica del empleo obligará a millones de trabajadores en México a actualizar sus habilidades y combinar el dominio de herramientas digitales con pensamiento crítico, creatividad y capacidad de adaptación

La integración de la inteligencia artificial en los planes de estudio representa un reto para las universidades, que deberán incorporar estos temas de forma transversal, sin perder de vista el desarrollo de criterios éticos y pensamiento crítico.

El IMCO advierte que cambios abruptos en los programas educativos pueden ser contraproducentes debido a la evolución acelerada de estas tecnologías.

Aprendizaje flexible y micro credenciales, nuevas rutas de formación

El avance de plataformas de educación en línea ha impulsado la transición de carreras rígidas a esquemas de aprendizaje flexible centrados en competencias. México suma 7.3 millones de personas inscritas en Coursera y, en 2025, las inscripciones en cursos de inteligencia artificial generativa aumentaron 356%.

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La popularidad de las micro credenciales permite actualizar habilidades con rapidez, aunque puede fragmentar el aprendizaje y reducir el valor de los trayectos educativos tradicionales.

Según el IMCO, si estas alternativas logran mayor reconocimiento en el ámbito laboral, los incentivos para cursar licenciaturas o carreras técnicas podrían disminuir.

El acceso desigual a conectividad y dispositivos tecnológicos puede ampliar las brechas entre quienes pueden aprovechar estas opciones y quienes quedan excluidos.

Las habilidades le ganarán al título

Un cambio relevante en el mercado mexicano es la transición hacia contrataciones basadas en habilidades.

Uno de cada cinco empleadores en el país planea priorizar las capacidades adquiridas sobre la titulación, aunque este enfoque aún no se generaliza. El informe señala que este modelo puede beneficiar a personas con trayectorias no tradicionales, pero también exige sistemas confiables para la validación de competencias.

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El título universitario mantiene su importancia, aunque cada vez es menos suficiente como único indicador de preparación para un puesto. En la práctica, la verificación de habilidades adquiere un peso creciente en los procesos de selección.

Puestos de entrada y acceso al primer empleo, una barrera en aumento

La transformación digital también afecta la disponibilidad de puestos de entrada para jóvenes sin experiencia laboral. Los datos muestran que estos puestos pasaron de crecer cerca de 9% anual en 2021 a variaciones menores a 3% entre 2023 y 2025.

Aunque la reducción puede generar eficiencia en el corto plazo, el IMCO advierte que limita la formación de talento y la transferencia de conocimiento, además de reducir la posibilidad de construir futuros liderazgos.

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Brechas regionales y enfoque territorial en la formación

El número de entidades especializadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) pasó de cinco en 2017 a siete en 2025, de acuerdo con el IMCO.

Los 232 proyectos de inversión en desarrollo registrados por Banobras demandan perfiles vinculados con ingeniería, operación técnica, mantenimiento, energía, logística y gestión ambiental.

Estas tendencias pueden ampliar las brechas entre entidades, ya que la formación y la infraestructura educativa tiene avances desiguales en el país.

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Aprendizaje continuo

El IMCO concluye que la competitividad del país dependerá de la capacidad de empresas, gobiernos e instituciones educativas para coordinarse y ampliar el acceso a la capacitación.

El aprendizaje a lo largo de la vida es una condición necesaria para adaptarse a los cambios tecnológicos y a la evolución de la economía, aunque el acceso desigual refuerza las brechas existentes.

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El talento del futuro requerirá combinar habilidades digitales con pensamiento crítico, creatividad y adaptabilidad, además de reconocer nuevas formas de aprender dentro y fuera de las aulas.