Tras cateo, autoridades rescataron a 20 perros y gatos víctimas de maltrato en Jalisco. Fiscalía de Jalisco

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La Fiscalía de Jalisco rescató 20 animales de una vivienda en Tlajomulco de Zúñiga el 13 de agosto, tras ejecutar una orden de cateo por crueldad animal. En el interior del inmueble, ubicado en el fraccionamiento Villas de San Gilberto, se hallaron ocho perros y 12 gatos en condiciones insalubres y hacinamiento. No hubo detenidos y la investigación permanece abierta.

Veterinarios municipales, bloqueados en la puerta

El caso se originó cuando autoridades del municipio detectaron la presencia de numerosos animales en condiciones inadecuadas de higiene dentro de un domicilio particular. Personal médico veterinario municipal acudió al inmueble para verificar el estado de los ejemplares.

Los habitantes impidieron el acceso. Esa negativa derivó el caso a la vía penal: las autoridades presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, que solicitó y obtuvo una orden judicial de cateo.

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La diligencia fue ejecutada por personal de la Vicefiscalía en Investigación Regional, dependiente de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Ocho perros y doce gatos en un espacio reducido

Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron a los 20 animales en un espacio reducido y en condiciones que las autoridades describieron como insalubres. Entre los felinos, nueve eran crías de aproximadamente un mes de edad.

Tras cateo, autoridades rescataron a 20 perros y gatos víctimas de maltrato en Jalisco. Fiscalía de Jalisco.

Los ocho caninos eran de distintas tallas. Los 12 felinos incluyeron tanto ejemplares adultos como las nueve crías, el grupo de mayor vulnerabilidad por requerir cuidados especializados en las primeras semanas de vida.

No se reportó la detención de ninguna persona durante el operativo ni en las horas posteriores, según informó la Fiscalía del Estado en su comunicado.

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Dirección de Acopio y Salud Animal, a cargo del cuidado

Los 20 animales rescatados quedaron bajo custodia de la Dirección de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco de Zúñiga, instancia municipal encargada de brindarles atención veterinaria.

Los ejemplares permanecerán bajo resguardo oficial mientras avanza el proceso de investigación y las autoridades determinan su situación definitiva.

Investigación abierta por crueldad animal

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que las indagatorias continúan abiertas para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales que correspondan. El delito investigado es crueldad animal, figura contemplada en la legislación vigente del estado.

La dependencia subrayó que su actuación responde al compromiso institucional con la protección y el bienestar de los animales, así como con la persecución de conductas que puedan constituir un delito en su contra.

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Qué penas contempla la ley para el maltrato animal en Jalisco

El Código Penal del Estado de Jalisco tipifica la crueldad animal en su artículo 305 con sanciones escalonadas según la gravedad del daño. Para lesiones que no afecten de forma permanente al animal, la pena va de 20 a 80 jornadas de trabajo comunitario y una multa de entre 20 y 50 días de salario mínimo.

Tras cateo, autoridades rescataron a 20 perros y gatos víctimas de maltrato en Jalisco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el maltrato deja secuelas permanentes o pone en riesgo la vida del ejemplar, la sanción sube a entre 80 y 120 jornadas de trabajo y una multa de 100 a 300 días de salario mínimo.

Si el delito se comete contra animales bajo resguardo del responsable como ocurre en casos de hacinamiento, la pena se agrava en una mitad. En caso de reincidencia, la ley prevé prisión de seis meses a dos años.

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La sanción más severa corresponde al artículo 306: quien provoque la muerte intencional de un animal enfrenta de seis meses a tres años de cárcel y una multa de 200 a mil días de salario mínimo.

A esa pena se suma la inhabilitación profesional si el responsable ejerce una actividad vinculada al cuidado animal. Si la muerte no fue inmediata y el ejemplar sufrió una agonía prolongada, la condena aumenta en una mitad adicional.