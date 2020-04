Y es que recientemente la viabilidad de aplicación de las pruebas rápidas se ha puesto en duda. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell señaló en el informe diario sobre coronavirus, que no hay pruebas rápidas útiles en este momento. El funcionario indicó que se había verificado que en países como Alemania y en otras naciones de la Unión Europea no se estaban aplicando este tipo de pruebas ya que no se tenía certeza de que fueran útiles para esta epidemia.