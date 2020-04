PROS: Estos programas de apoyo en general implican exentar por ahora el pago mínimo, para mantener el historial crediticio sin afectaciones, y se dirige a los clientes que no pueden cubrirlo, pero lo que resta de la deuda que no se pagó, sigue y genera intereses. Es decir, no se cobrarán intereses moratorios por no pagar la tarjeta durante este periodo. En algunos casos, los bancos también ofrecen descuentos por pronto pago. Es una opción viable si prefieres tener la certeza de liquidez ahora, suspender temporalmente el pago de la tarjeta, pero controlas tu gasto para poder hacer frente a las cuotas una vez que termine el beneficio.