“A mi me gustaría, pero yo no decido. No soy todólogo. Me gustaría levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar, gradualmente, desde luego con todo cuidado con todas las recomendaciones, empezar el 10 de mayo. Me gustaría muchísimo. Por que espero que para entonces ya vayamos de salida, pero digo, yo no soy especialista”, expresó en un video que publicó la tarde de este domingo. El mandatario nacional también adelantó que el jueves 16 de abril, los verdaderos especialistas del sector salud informarán sobre la curva epidémica que proyectan con base en el comportamiento del COVID-19 en México. Ellos serán quienes expliquen cuándo estiman el periodo más crítico del coronavirus en tierra azteca y, al mismo tiempo, explicarán cuándo esperan que se salga de la emergencia sanitaria.