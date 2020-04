También se expone en el documento que el principio de vida- completa "no discrimina injustamente a las personas comparativamente más viejas. Ello es así pues la persona que no reciba tratamiento ha gozado de un bien, vivir una vida que incluye más etapas, por más tiempo. Esto quiere decir que la persona de menor edad está en una situación donde perdería mucho más si no accede a los recursos escasos de medicina crítica”.