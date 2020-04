“Me duele horrible, me da mucha impotencia e incluso me hicieron caer en las lágrimas por el hecho de saber que no podemos portar nuestro uniforme para llegar a nuestros centros de trabajo porque ya es motivo para que alguien nos agreda. Tenemos que irnos de civil y ahora ni si quiera puedo decir que soy personal de Salud, para que no me agredan o me prohíban el acceso a mi hogar. Lo único que hago es trabajar en el hospital por el bienestar del pueblo y pueblos aledaños que van y se tratan médicamente ahí. Yo no voy a ver si vienen de X pueblo o si es X persona, se les va a dar la atención y con las medidas que actualmente se tienen que tomar, a todos”, escribió en su reporte a través de Facebook.