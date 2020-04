Ante el crecimiento de los casos de fallecimientos por Covid-19, la Secretaría de Salud (Ssa) decidió actualizar los protocolos en el manejo de cadáveres por esta causa y recomendó que los cuerpos deben ser cremados; no obstante, en caso de no poderse llevar a cabo este proceso puede optarse por la sepultura, aunque no se realizarían técnicas de conservación.