“Desde el principio los especialistas nos dijeron que no solo era tener las camas, hospitales, sino lo principal era que nos cuidaramos para no extender el contagio, para evitar más casos de coronavirus y esto se ha ido logrando, no ha habido una irrupción, no se ha salido de control, no tenemos hasta ahora, y esperamos que esto no suceda, por eso estamos trabajando todos los días; no tenemos saturación en hospitales, pero sí hemos podido atender a los enfermos, ha sido porque no son muchos todavía y queremos que esto se mantenga”, indicó el mandatario mexicano.