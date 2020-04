“Como lo dijo aquí el doctor, viene la etapa más difícil, pero hasta hora México ocupa el segundo lugar con menos infectados, con menos afectados por coronavirus en proporción a nuestra población y a la población del mundo, con menos infectados, pero desgraciadamente lo que los especialistas están estimando, es que viene la fase más difícil, entonces si ya vamos bien , si se va tomando la incidencia , el que no haya un desbordamiento en los casos, si ya todo parece indicar que se va aplanar la famosa curva, se va a seguir manteniendo horizontal, como ha sido el planteamiento original de los médicos, de los científicos; pues continuemos con la disciplina, vamos a quedarnos en casa, porque esto va ayudar a que salgamos lo más pronto posible, y lo más importante, que no se pierdan vidas, porque no son números , son seres humanos”, dijo el mandatario mexicano.