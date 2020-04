De acuerdo con Ríos Ortiz, el ex priista se tomó atributos por encima de ella: “Decía que era mi dueño, que me iba a hacer un hijo, que sin él yo no era nada, que si lo dejaba Dios me iba a castigar […] él se sentía Dios al creer tener el derecho de arrebatarme la vida”, relató María Elena en una de sus primeras declaraciones después de permanecer en tratamiento médico durante varios meses por las lesiones derivadas del ataque.