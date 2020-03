Zaragoza opinó que los respiradores que se tengan no van a ser suficientes. “Yo creo que no estamos preparados para esta pandemia. La humanidad no estaba preparada para esta pandemia. Preferimos hacer abastecimiento de tanques, de metralletas, de cañones y nunca nos preparamos para hacer uno de ventiladores, de medicina, o de todo lo que se requiere para un virus que los científicos estaban diciendo “algún día va a llegar” y pues ya lo tenemos aquí. Sabían que iba a suceder pero no cuándo”, declaró.